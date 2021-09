Neděle je v nabídce slabší, ale bitva Slatiny s Olovnicí nabídne vždycky dobrou zábavu. A je-li to na vás daleko, pak na Novu hostují donedávna první Zlonice. Jejich kouč Josef Fujdiar určitě bude spekulovat, jak zase najet na vítěznou vlnu.

V A třídě mají těžkého soka Doksy, ale stojí za to jít tam v sobotu na fotbal, vždyť se Spartakem Příbram mohou přijet i hvězdní hráči minulosti Zápotočný a Slepička.

V divizi se také popasují kluby z Rakovnicka a Kladenska, SK Kladno ale jede za svým sokem na Tatran Rakovník. Ten ještě nezískal ani bod a je v těžké krizi. Na Kladno však umí. Slaný zase hostí nového lídra divize B - Neratovice. A potřebovalo by se po sérii mizerných výsledků chytit.

Také Velvary odpoledne přivítají soka, který není zdaleka a zápas má nádech derby - Zápy. Zatím to pokaždé byly skvělé zápasy. Zápy vedou s Živanicemi tabulku skupiny B, ale Velvary ztrácejí jen tři bodíky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.