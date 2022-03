Kladno v divizi uhrálo před týdnem skvělý výsledek, když přehrálo doma první Neratovice. Teď se vydá sice ven, ale do Vokovic, kde sídlí pražská Aritma, to má jen kousek. Hraje se na umělé trávě, což je vzhledem k počasí trochu škoda.

Na divizi si můžete zajít také v sobotu odpoledne do Slaného, kde domácí čeká velká výzva - Ostrov. Tedy jeden z týmů, který je stejně jako Slaňáci namočen do boje o záchranu. Čili čekejte boj.

V krajském přeboru se hraje v sobotu před obědem velký tahák ve Hřebči. Pokud dají domácí dohromady sestavu, pak ji mají velmi nadstandardní včetně ex-ligových borců Podaného, Jablonského či Proseka. K tomu další skvělí kopáči hlavně s pražskou minulostí, což je výzva pro Tuchlovice, které sázejí spíše na odchovance fotbalu kladenského. Jsou sice tabulkově mírně horším týmem, ale na podzim Hřebeč přemohli a vůbec v sezoně hrají prima fotbal. Každopádně to může být podívaná.

Boj o výstavbu Přítočna zasáhl i fotbal. V čele klubu se vyměnili dva sokové

Startuje také B třída a nejnižší krajská soutěž nabízí hned několik pěkných duelů. Třeba Jedomělice přivítají v derby nedalekou Mšec a vedoucí Kladno B míří do Lán, které doma na podzim hrály hodně dobře. Hodně lukrativní bude také derby Švermov - Braškov. A B třída se vrátí po letech také do Lidic, kde si trávník pronajalo béčko Hostouně pro zápas se svým historicky velmi neoblíbeným sokem - Loděnicemi.

V prvním kole okresního přeboru se zase stojí za to soustředit třeba na duel Zlonic s vedoucím Vraným. Zlonice posílili někteří kluci z rozpadlých Klobuk a budou lídrovi určitě silným sokem. Hezký fotbal může nabídnout i derby Kročehlavy - Slovan Kladno a hlavně Pozdeň s Brandýskem, který má tři zahraniční posily.

V neděli je už nabídka slabší, ale třeba Velvary B - Libčice, tam to může být také pěkně třaskavé. Dvě derbíčka budou k vidění také ve třetí třídě. Do Žehrovic to mají Tuchlovice B opravdu jen skok, Běleč do Lhoty jen o malinko dál.

Sobota 26. března

ČFL: Motorlet - Hostouň (10:15). Divize: Aritma Praha - SK Kladno (10:15), Slaný - Ostrov. Krajský přebor: Hřebeč - Tuchlovice (10:15). I. A třída: Libušín - Mníšek p/B., Velká Dobrá - Nelahozeves. I. B třída: Švermov - Braškov, Lány - Kladno B, Hostouň B - Loděnice (hř. Lidice), Jedomělice - Mšec, Slaný B - Zavidov. Okresní přebor: Zlonice - Vraný (Krupička - Němeček, Nachtigal), Kročehlavy - Slovan Kladno (Kopiště - Říha, Sandev P.), Buštěhrad - Vinařice (Pech - Jeřábek, Paleček), Pozdeň - Brandýsek (Dachovský - Pejša T., Formáček), Družec - Černuc (Řičica - Petržela), Smečno - Lidice (Cvekl - Pagáč, Fořt). III. třída A: Kačice - Slavoj Kladno (10:15, Nykl), Bratronice - Hřebeč B (Choleva), Braškov B - Velké Přítočno B (Hudera). III. třída B: Koleč - Hrdlív (12:00, Dachovský), Dřetovice - Zvoleněves (Volf), Knovíz - Zichovec (Vágner), Žižice - Neuměřice (Masopust), Stehelčeves - Otvovice (Pískač). IV. třída: Stochov - Zákolany (10:15, Čechovský).

Neděle 27. března

I. B třída: Velvary B - Libčice. Okresní přebor: Libušín B - Novoměstský Kladno (Nový - Svoboda, Petržela). III. třída A: Lhota B - Běleč (12:00, Čechovský), Kamenné Žehrovice - Tuchlovice B (Bázler). III. třída B: Pchery - Tuřany (Chrapo). IV. třída: Slavoj Kladno B - Neuměřice B (10:15, Pech - Pejša J.), Třebichovice - Zichovec B (12, Hudera), Hrdlív B - Pletený Újezd (Volf), Pozdeň B - Slatina (Formáček), Družec B - Černuc B (Choleva).

Pokud není uvedeno jinak, začínají zápasy v 15:00 hodin.

