Asi nejvíc jich bude ve Velvarech, které se v sobotu utkají s SK Kladno. To bývá vždycky dobrá podívaná, v níž obvykle vládnou přece kvalitativně lepší Velvary. Navíc kladenský trenér Jan Pejša dává v přípravě sympaticky možnost i nadějným klukům, kteří vyšli k dorostu. Hrát se bude od 16 hodin.

Další elitní tým našeho okresu Sokol Hostouň hraje už v pátek na hřišti Xaverova s dorostem pražské Slavie. Zelenobílí se musí nachystat na jakousi Velkou cenu Xaverova - tolik rychlých motorek jako mladých slávistů kolem nich bude létat.

Vedení SK Slaný naplánovalo utkání áčku i béčku. Oba duely se hrají v sobotu a první tým přívá Zličín a hned po něm rezerva narazí na Kralupy. "Pak už upečeme prase a sejdeme se až v červenci," nastínil Roman Vavroch.

Hrát se bude také ve Hřebči, Velkém Přítočně či na druhém konci okresu ve Vraném, kam se vydá Rynholec.

Program zápasů:



29.5.21 10:00 so Vraný - Rynholec (rozhodčí Čechovský)



29.5.21 10:15 so SK Slaný A - Zličín (Ježek - Svoboda, Mareš)



29.5.21 10:15 so SK Hřebeč - Sokol Nespeky (Nejedlo Vokoun, Hádek)



29.5.21 12:30 so SK Slaný B - Kralupy (Svoboda - Ježek, Mareš)



29.5.21 15:00 so V. Přítočno - Slavoj Kladno (Čechovský)



29.5.21 16:00 so Slovan Velvary - SK Kladno (Vokoun - Hádek, Nejedlo)



30.5.21 15:00 ne Velvary B Budyně (Mitáš)



30.5. 21 17:00 ne Slovan Kladno - Libušín