Kam o víkendu za fotbalem na Kladensku

Sobotní dopoledne může být zajímavé v Kladně, kam přijede asi nejlepší tým divize B Most/Souš, který letos vede s Petrem Johanou také ex-kladeňák Zdeněk Hašek. Právě on to mohl být, kdo povede Kladno, ale jednání před sezinou nedopadla. A tak Hašek zamířil ke konkurenci. Most je boj o postup připraven lépe, ale Kladno s mladým trenérem Dušanem Binderem určitě bude chtít ukázat, že zoufalý výpadek s Českou Lípou (1:8) je zapomenut.

SK Kladno - FK Baník Most - Souš 1:3 (0:0), Divize B, 10. 10. 2020 | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Velkého favorita hostí v sobotu také Tuchlovice v krajském přeboru, přijede k nim nadupaná Dobrovice. Lépe na tom není ve stejné soutěži ani Lhota, ta přivítá stejně silnou Velim, ale až v neděli. Jakýkoliv zisk bude pro oba celky úspěchem. Zajímavá derby se hrají i v nižších krajských soutěžích. V I. A třídě Libušín hostí v sobotu Nové Strašecí, které ještě neprohrálo. V B třídě v sobotu může zaujmout derby Švermova s Velký Přítočnem. V okresním přeboru bude tahákem mač vedoucích Zlonic se silným Družcem. Velké derby čeká Buštěhrad, Lidice to mají na jeho hřiště dětskou hantýrkou deset sloních a tři mravenčí. V neděli hostí v B třídě Hostouň Jedomělice, které se pokusí navázat na skvělý výkon ve Slaném. Nutně už potřebuje vyhrát Braškov, přivítá Mšec. V Kladně se hraje derby Slovan - Novo. Ti to k sobě mají ještě blíž než Buštěhrad s Lidicemi. Někteří fanoušci si můžou přinést i skládací židličku. Sobota 18. září Divize: Kladno - Most - Souš (10.15). KP: Hřebeč - Nespeky (10.15), Tuchlovice - Dobrovice. I. A třída: V. Dobrá - Zdice, Libušín - N. Strašecí. I. B třída: Švermov - V. Přítočno, SK Kladno B - Rudná (hř. Unhošť). OP: Zlonice - Družec (Krupička), Pozdeň - Smečno (Dachovský - Pískač), Buštěhrad - Lidice (Absolín - Pech, Formáček), Kročehlavy - Brandýsek (Volf - Němeček). III. třídy: Sl. Kladno - Běleč (10.15, Pech), Dubí - V. Přítočno (Dvořák), Dřetovice - Stehelčeves (Bázler - Cvekl, Chrapo), Žižice - Otvovice (Hudera), Knovíz - Tuřany (Poncar), Zvoleněves - Blevice (Nykl), Zichovec - Neuměřice (Čechovský). Neděle 19. září KP: Lhota - Velim. I. B třída: Hostouň B - Jedomělice, Braškov - Mšec, Velvary B - Radonice. OP: Vraný - Vinařice (Pískač - Krupička, Němeček), Slovan Kladno - Novo Kladno (Pejša J. - Nový, Volf), Libušín B - Černuc (Choleva - Vágner, Kopiště). III. třídy: V. Dobrá B - Braškov B (13.30, Dvořák), K. Žehrovice - Lhota B (Cvekl), Hřebeč B - Kačice (Mitáš), Pchery - Koleč (13.30, Nový). IV. třída: Slavoj Kladno B - Černuc B (10.15, Nykl), Zichovec B - Neuměřice B (13.30, Absolín), Olovnice - Pl. Újezd (Poncar), Pozdeň B - Stochov (Dachovský), Třebichovice - Slatina (Hudera), Hrdlív B - Zákolany (Nachtigal). Není li uvedeno jinak, začíná se v 16.30 hodin. Sláva ve Velvarech, přijíždí Slavia. Prodáno je už tisíc vstupenek! Přečíst článek ›