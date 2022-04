Další týmy z našeho okresu budou hrát doma o důležité body pro záchranu soutěží. Pro Slaný je zápas s Louny vlastně derby, obě města to k sobě nemají daleko. A hráči obou klub se dobře znají. V I. A třídě se topí v problémech Velká Dobrá a potřebovala by porazit Podlesí. Jenže hosté mají silný tým. Na druhou stranu ve Strašecí i ve Zdicích to moc neukázali a padli. Vyhrát by potřeboval rovněž Libušín, ale také nemá zrovna snadného soka. Nelahozeves patří v sezoně k nejlepším mužstvům A třídy a Baník bude muset podat minimálně tak dobrý výkon, jako před týdnem v Klecanech.