Sobotní i nedělní program nabídky zahrnují zajímavé zápasy České fotbalové ligy. Zatímco Velvary se popasují s Živanicemi, s nimiž v minulosti měly pár menších půtek (s krádežemi v kabinách a velikostí střídaček), tak v neděli přijede Slavia B do Hostouně. Snad už nebude pršet, protože jinak se v Hostouni hrát aktuálně nedá. počasí však tomuhle svátku fotbalu pořád má.

V divizi by potřebovalo zachraňující se Slaný doma porazit Březovu, ale to bude ani ne oříšek, jako spíš ořech. To samé se dá říci o Doksech, na jejichž hřiště přijede kvalitní Jíloviště. Nemůže však počítat s ex-reprezentantem Janem Rajnochem, který dostal stopku na sedm zápasů za kritiku rozhodčího. ve stejné soutěži, tedy A třídy, hraje o jednu z posledních nadějí na záchranu Libušín. V malém derby v Novém Strašecí není favoritem, ale Velká Dobrá tu před čtrnácti dny také překvapila.

V I. B třídě je pro tento víkend nejzajímavější v sobotu záchranářský duel Velké Přítočno - Švermov a v neděli Jedomělice - Hostouň B.

Sobota 30. dubna

ČFL: Velvary - Živanice. Divize: Slaný - Březová. I. A třída: Doksy - Jíloviště, N. Strašecí - Libušín. I. B třída: V. Přítočno - Švermov (14.00), Rudná - SK Kladno B. OP: Pozdeň - Zlonice (Kalík - Němeček, Krupka), Družec - Buštěhrad (Kopiště - Sandev P., Formáček), Smečno - Libušín B (Absolín - Mareš, Chrapo), Lidice - Kročehlavy (Dachovský), Vinařice - Novo Kladno (Choleva - Paleček). III. třídy: Braškov B - Slovan Kladno (14.00, Kalík), Běleč - Tuchlovice B (Pech), Blevice - Neuměřice (14.00, Poncar), Koleč - Žižice (14.00, Dachovský), Hrdlív - Knovíz (Hudera), Otvovice - Zvoleněves (Poncar), Tuřany -Zichovec (Volf). IV. třída: Stochov - Slavoj Kladno B (10.15, Paleček), Černuc B - Olovnice (Bázler).

Neděle 1. května

ČFL: Hostouň - Slavia Praha B. I. B třída: Jedomělice - Hostouň B, Slaný B - Lubná. OP: Černuc - Vraný (Svoboda - Stádník, Choleva), Brandýsek - Slovan Kladno (Volf - Kalík, Fořt). III. třídy: V. Dobrá B - K. Žehrovice (Mitáš), Lhota B - Dubí (Kopiště), V. Přítočno B - Bratronice (Poncar), Pchery - Dřetovice (Dachovský). IV. třída: Družec B - Hrdlív B (14.00, Pech), Slatina - Zichovec B (Hudera), Pl. Újezd - Neuměřice B (Chrapo).

Není-li uvedeno jinak, začíná se 17.00 hodin.

