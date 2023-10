Zejména ve vyšších soutěžích je nabídka nadcházejícího fotbalového víkendu doslova naditá. Super zápasy lze čekat v Kladně, Slaném a v neděli i v Hostouni. Také kraj nabízí minimálně dva duely, které by mohly přilákat hodně fanoušků. Bohužel jeden se kraje s duelem Kladna.

Fotbalový míč - ilustrační foto | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Kladenský SK hostí v divizi Chomutov a zápas má důležitost číslo 1. Poté, co SK nedotáhl k výhře ani jedno derby se Slaným a Hřebčí, jsou jeho postupové plány dost ohroženy, protože Chomutov zdatně utíká a už má k dobru šest bodů. Severočeši ještě ani jednou neprohráli a zdá se, že do sezony přišli připraveni nejlépe ze všech mužstev. Pokud Kladno chce postoupit - a to chce, musí tým z Podkrušnohoří v sobotu dopoledne porazit.

Odpolední divizní derby Slaný - Hřebeč bude asi také výživné. Oba týmy hrají zatím perfektně, stejně jako Kladno se drží u čela tabulky, přitom Slaný se dva roky jen zachraňovalo a Hřebeč je nováčkem. Bude to zajímavá konfrontace.

Škoda, že s dopoledním kladenským zápasem se kryje zajímavá konfrontace v I. B třídě, kde Slavoj Kladno přivítá první Dobrovíz. Odpoledne zase kolidují oba duely krajského přeboru, v Tuchlovicích i Doksech se přitom také bude nač dívat.

Mladší žáci SK Kladno zazářili proti Spartě, porazili ji 12:5!

Z nedělního programu bude zajímavé dopolední derby Lhota - Lány, oba týmy od sebe dělí je pár kilometrů lesem. Odpoledne je pak na pořadu derby Hostouň - Motorlet. Pražané v něm bývají úspěšnější, ale teď je po letech v lepší pozici Hostouň. Teprve v neděli v ČFL poprvé ztratila remízou s Duklou Praha B, a protože její zatím největší sok, Slavia B, už svůj zápas předehrál, dostal se o skóre před Sokoly. Ti se budou chtít na první místo vrátit, navíc Motorlet je až čtrnáctý.

Na druhém konci okresu bude lákadlem duel A třídy Slaný B - Kosoř, nebo v B třídě Vraný - Hostouň B

Sobota 7. října

Divize: SK Kladno - Chomutov (10.15), Slaný - Hřebeč. KP: Tuchlovice - Dobříš, Doksy - Chlumec. I. A třída: SK Kladno B - Beroun (hř. Unhošť). I. B třída: Slavoj Kladno - Dobrovíz (10.15), Velká Dobrá - Libušín. OP: Kročehlavy - Velké Přítočno, Smečno - Hrdlív. III. třídy: Buštěhrad - Hřebeč B (13.00), Bratronice - Slovan Kladno, Knovíz - Dubí, Otvovice - Zvoleněves, Zichovec - Zlonice, Blevice - Dřetovice, Tuřany - Klobuky. IV. třída: Švermov B - Černuc B (10.15), Neuměřice - Družec B.

Neděle 8. října

ČFL: Hostouň - Motorlet. I. A třída: Slaný B - Kosoř. I. B třída: Lhota - Lány (10.15), Vraný - Hostouň B. OP: Brandýsek - Pozdeň (13.00), Velvary B - Družec, Tuchlovice B - Lidice, Olovnice - Černuc. III. třídy: Slavoj Kladno B - Běleč (10.15), Velká Dobrá B - Libušín B, Pletený Újezd - Braškov B, Kamenné Žehrovice - Novo Kladno, Pchery - Žižice. IV. třída: Slatina - Doksy B (13.00), Smečno B - Hrdlív B (13.00), Brandýsek B - Pozdeň B, Vinařice - Zákolany.

Není-li uvedeno jinak, začíná se v 16.00 hodin.