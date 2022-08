Kladno už v sobotu dopoledne přivítá Štětí. Pořád mu ještě pár důležitých hráčů chybí (Šíma, Čížek, Jeslínek, Šnobl, Dostál), ale tým je povzbuzen výhrou v poháru nad třetiligovými Zbuzany. Proti Štětí je favoritem, v červnu ho v posledním kole porazio 5:0, ale to už o nic nešlo, navíc většina střelců ze zmíněného duelu je mimo hru.

Ostatní kluby z kladenského okresu jedou ven a favority nebudou. Nicméně Velvary určitě mají schopnosti na to uspět v Benešově, i když ten bývá doma silný. Týmy se moc neznají, Benešov hrál do jara ve skupině A.

To Hostouň se zná s Povltavskou FA velmi dobře a ve Štěchovicích určitě sehraje utkání s pořádnými grády. Už proto, že pořád není úplně zapomenuta křivda Vltavanů, jimž před třemi roky dal hostouňský Mařík branku na 1:1 v 91. minutě poté, co domácí nevrátili míč úmyslné zahraný hosty do autu. Obě mužstva mají navíc hodně impulsivní kouče Zdeňka Bustu a Dominika Rodingera, takže mezi střídačkami může být docela veselo.

Chybí ještě Slaný, které má asi nejtěžší pozici, jede na půdu silné České Lípy. Byť Slaňáci mají celkem formu, jakýkoliv zisk byl byl překvapením.

Z přípravných zápasů může být zajímavá konfrontace Slavoje Kladno a Nového Strašecí, v neděli večer se pak můžete zastavit na Slovanu Kladno. K dobrému posezení tady zahraje jedomělický orchestr, ještě na jaře B třídní. Domácí spadli do třetí třídy a budou chtít ukázat, že neprávem.

Letní turnaje přichystali ve Zvolěněvsi a Dřetovicích.

Mistrovské zápasy

Sobota

ČFL B: Benešov – Velvary.

Divize B: Kladno – Štětí (10:15), Česká Lípa - Slaný (17)

Neděle

ČFL A: Povltavská FA – Hostouň (17).

Přípravy:

6.8.2022 10:00 SO SK Kladno U13/U12 - Academy Praha (Němeček, hř. Rozdělov)

6.8.2022 10:15 SO Slavoj Kladno - Nové Strašecí (Kopiště, Hudera)

6.8.2022 10:15 SO Libušín - Velké Přítočno (Nykl , Volf)

6.8.2022 10:00+12:00 SO Hostouň dor. - Louny dor. (Pagáč - Jeřábek, Nachtigal, Švermov)

6.8.2022 10:15 SO Tuchlovice - Dobroměřice (Hájek, Čechovský, Srby)

6.8.2022 10:30 SO Braškov - Tlustice (Svoboda - Říha, Petržela)

6.8.2022 13:00 SO Turnaj Zvoleněves (Paleček - Kopiště, Pech)

6.8.2022 13:00-19:00 SO Turnaj Dřetovice (Nykl - Volf, Dachovský)

6.8.2022 13:00 SO SK Kladno U16 - Motorlet (Bajer, Rozdělov)

6.8.2022 17:00 SO Slovan Kladno - Jedomělice (Laštovička)

7.8.2022 10:15 NE Zichovec dorost - Tuchlovice dorost (Paleček)

7.8.2022 17:00 NE Velvary B Pšovka Mělník B (Nykl - Paleček, Kalík)

