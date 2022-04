na fotbal můžete zajít už v sobotu dopoledne, když Hřebeč v krajském přeboru přivítá béčko Českého Brodu. To zatím na jaře nezáří a domácí jsou favority, byť poslední dvě utkání prohráli. Bylo to však s týmy z čela tabulky. To nyní čeká Tuchlovice, které přivítají odpoledne jasně nejlepší mužstvo přeboru Velim. A čeká se výtečný fotbal.