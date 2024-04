Hlavním magnetem fotbalového víkendu na Kladensku bude nedělní zápas Hostouně s rezervou špičkového českého klubu Viktorie Plzeň. Hrají se také tři zajímavá derby v I. B třídě, v okrese na sebe také narazí nesmiřitelní rivalové.

Fotbalový míč - ilustrační foto | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

A tým Plzně vedený Miroslavem Koubkem čeká v neděli zápas kola se Slavií, ale i béčko má kvalitu a sílu. Přivítá ho Hostouň už ve 14:30 a ráda by konečně doma před svými fanoušky vyhrála. Za Plzeň dává góly kladenský odchovanec Adam Vrba, který už by se potřeboval posunout do vyšší soutěže.

Všechny ostatní týmy z vyšších soutěží hrají o víkendu na hřištích protivníků, v tomhle je letošní jaro zatím pro kladenského fanouška zvláštní: jeden týden je program nabitý, druhý prázdný.

Ale nabídka nižších soutěží pestrá je. Zajímavé zápasy se v sobotu hrají v Doksech, ale hlavně o kousek dál na Velké Dobré, kde v derby o Kožovku domácí přivítají Slavoj Kladno. Oba kluby si rozhodně představovaly lepší vstup do jara. Doberákům se vzdálil sen o postupu, Slavoji se naopak přiblížila sestupová můra.

Staré gardy Sparty a Slovanu začaly jaro skvělými obraty

Ta straší i Libušín, který ale hraje lépe a doma má určitě šanci i proti velmi dobrým Lánům. V neděli v B třídě program vrcholí záchranářskou bitvou Lhota - Švermov, odpoledne pak v klidu hrající Vraný a Braškov hostí rakovnické týmy, které jsou v tabulce spíš dole.

V okresním přeboru bude zajímavé derby mezi Jedomělicemi a rozjetou Pozdní, nebo Olovnice - Družec. Zajímavé bude sledovat, jestli kvalita Smečna bude stačit na rozjeté Velvary. Už v sobotu pak Kročehlavy nutně potřebují porazit Lidice, jinak se ocitnou v plodině zvané jetel.

Sobota 13. dubna

Krajský přebor: Doksy – Tochovice (16:30). I. B třída: Velká Dobrá – Slavoj Kladno (16:30), Libušín - Lány (16:30). OP: Kročehlavy - Lidice. III. třídy: Bratronice - Stochov, Braškov B - Novo Kladno, Stehelčeves - Tuřany, Zichovec - Klobuky, Otvovice - Dřetovice, Žižice - Zlonice, Dubí - Zvoleněves. IV. třída: Švermov B - Družec B (10.15), Kačice - Doksy B (14.00), Neuměřice - Smečno B.

Neděle 14. dubna

ČFL: Hostouň – Plzeň B (14:30). I. B třída: Lhota – Švermov (10:15), Vraný – Hředle, Braškov - Zavidov. OP: Brandýsek - Hrdlív (14.00), Velvary B - Smečno, Olovnice - Družec, Jedomělice - Pozdeň, Černuc - Velké Přítočno. III. třídy: Velká Dobrá B - Slavoj Kladno B (14.00), Kamenné Žehrovice - Běleč, Pletený Újezd - Hřebeč B, Libušín B - Slovan Kladno, Pchery - Blevice (14.00). IV. třída: Zákolany - Pozdeň B (14.00), Brandýsek B - Hrdlív B, Vinařice - Slatina.

Není-li uvedeno jinak, začíná se v 17.00 hodin.