SK Kladno hostí béčko Mladé Boleslavi. Nováček vstoupil do soutěže výborně, jako jediný má spolu s hlavním favoritem na postup Ústím nad Labem plný počet šesti bodů a favoritem je také proti boleslavské rezervě. Kladenští prohráli zápas naposledy 3. května v Chomutově, od té doby čtrnáctkrát vyhráli (včetně přípravy a středečního poháru ve Hřebči). To je až neuvěřitelná série…

To Velvary mají proti Motorletu co napracovat, ve středu s ním v MOL Cupu doma padly po penaltovém rozstřelu. V sobotu ale nastoupí podle kouče Purkarta jiné sestavy a Velvary budou favoritem. Stejně jako Kladno začaly v ČFL skvěle a ve skupině A jsou jako jediné bez ztráty bodu v čele tabulky.

Neoblíbeného soka hostí Slaný, Březovou loni ani jednou neporazilo. Do zápasu jde navíc oslabené o Marka Ceccarelliho. Střelec důležitých branek a velmi kvalitní hráč podniká, nemá tolik času trénovat, a tak se přesunul společně s obráncem Kocourkem do Bráníka. Naopak Slaný posílil mladý Březina z Neratovic-Byškovic, vedení také pracuje na dalším neratovickém hráči Pavlíkovi. "Museli jsme reagovat na odchody a také nám odjede Abrham na MS v sálovce do Kolumbie," vysvětluje přesuny manažer Slaného Radim Vavroch.

V krajských soutěžích budou zajímavá vystoupení béček Kladna a Slaného doma proti velmi silným protivníkům z Kosoře a Jíloviště, v B třídě pak derby Lány - Slavoj Kladno a v neděli Vraný - Velká Dobrá. V okresních soutěžích na sebe narazí velcí rivalové Běleč a Bratronice.

Sobota 24. srpna

ČFL: Velvary – Motorlet (14:30), SK Kladno – Mladá Boleslav B. Divize: Slaný – Březová. I. A třída: Kladno B – Kosoř (10:15). I. B třída: Lány – Slavoj Kladno. Okresní přebor: Hrdlív - Tuchlovice, Švermov – Velké Přítočno, Družec – Jedomělice, Smečno – Pozdeň. III. třída: Lidice - K. Žehrovice, Stochov - Braškov B, Běleč - Bratronice, Zichovec - Černuc, Knovíz - Buštěhrad, Klobuky - Pchery, Dubí - Blevice, Zlonice - Stehelčeves. IV. třída: Kačice - Vinařice (14), Neuměřice - Zákolany,

Neděle 25. srpna

I. A třída: Slaný B – Jíloviště. I. B třída: Vraný – Velká Dobrá. Okresní přebor: Brandýsek – Hřebeč B (14), Hostouň B – Lhota (15:30), Olovnice - Žižice. III. třída: Novo Kladno - Velká Dobrá B (10:15), Slovan Kladno - Libušín B, Pl. Újezd - Slavoj Kladno B, Doksy - Kročehlavy, Dřetovice - Tuřany, Otvovice - Zvoleněves. IV. třída: Třebichovice - Slatina, Družec B - Švermov B, V. Přítočno/6-12 - Velvary C, Brandýsek B - Černuc B, Unhošť - Pozdeň B.

Pokud není uvedeno jinak, začínají zápasy v 17 hodin.