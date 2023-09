Kam za fotbalem na Kladensku: hvězdy Slavoje mohou jít proti Dobré

Na dobrý fotbal se půjde na Kladensku po oba víkendové dny, fajn zážitky by mělo podpořit i slibované pěkné počasí. Lepší to tedy budou mít fanoušci, kteří se v teple mohou zchladit pivem, limem nebo eskymem. Horší je to pro hráče samotné.

SK Kročehlavy - AFK Tuchlovice B 5:0 , OP Kladno, 26. 8. 2023 | Foto: Bohumil Kučera