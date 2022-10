Už v sobotu dopoledne opět hraje doma SK Kladno. V minulém kole se štěstím překonal překážku jménem Louny, které byly v té chvíli v čele tabulky, nyní ho čeká nováček z Kosmonos. Není to ale klasický nováček, divizi hrál loni ve skupině C a má velkou kvalitu. Tým je v podstatě boleslavský, a tak v něm najdeme řadu hráčů, kteří třeba mládeží ligového klubu prošli. V minulém kole porazily Kosmonosy doma Březovou 5:0, a i když jsou tři body za Kladnem, se střílením branek nemají takový problém - daly jich 18, tedy o osm víc než SK. Tomu to zatím v ofenzivě moc nejde, i proto dorazila před uzávěrkou přestupů ještě jedna posila z Velvar - odchovanec Kladna Lukáš Pihrt. Ten je ale zraněný a zahraje si až později.