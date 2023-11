Škoda, že největší fotbalové kluby nemyslí moc na fanoušky, kterých už moc není. Hostouň, Kladno i Hřebeč hrají v sobotu dopoledne ve stejném čase … A jaká je kompletní nabídka zápasů v našem okrese?

Fotbalový míč - ilustrační foto | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Hostouň drží první místo v tabulce ČFL, to je totální senzace. Zda to vydrží, to se uvidí po dvou posledních zápasech, které budou zároveň nejtěžší prověrkou. Nejprve to budou v sobotu čtvrté Domažlice a pak druhé béčko Slavie.

"Tušil jsem, že budeme o něco lepší než loni, ale cítil jsem to tak kolem osmého místa. Na první jsem nedohlédl," přiznává šéf klubu Jiří Hondl, podle něhož je hlavní, že všichni v klubu pochopili, že první místo není nemožné. "A to má myslím větší cenu než cokoliv jiného. Můžeme věřit sami v sebe," dodal boss, jehož klub láká fanoušky v sobotu do hlediště i dobrotami v občerstvení na polovičku ceny.

Klobásu si dáte za 45 korun, párek v rohlíku za dvacku, hranolky pro děcka za 25 "vočí", to je v dnešní době fata morgana. Takže neváhejte a přijďte, jen opakujeme, oproti jiným zápasů hraje Hostouň s Domažlicemi už v sobotu dopoledne!

Komarov, Ruppert nebo Tlustý. Plekancovi děkuje za kariéru plejáda osobností

Sobotní dopolední termín patří také SK Kladno. To přivítá slabší Nespeky a je jasným favoritem. Pozor, bude se hrát na umělé trávě! Hráči SK na ní hráli už před týdnem v Chebu, budou za týden v Újezdě, a tak zbytečně nechtěli povrchy měnit. Rozumná úvaha.

O hodně hraje také v divizi Hřebeč, která přivítá Štětí. Po dobrém startu nováček trochu chřadne, nevyhrál od 16. září a je rozhodnut tuhle bilanci změnit. Mimochodem Štětí také začalo výborně, ale i tam šla forma dolů a minule se nechal vyloučit tahoun týmu Michal Obrtlík.

Odpoledne se začíná už ve 14 hodin. Slaný v jasném cíli útočit na druhé místo divize B hostí slabý Cheb, v krajském přeboru přivítají Tuchlovice nevyzpytatelný Chlumec z Berounska. Pozor, v I. A třídě je také jedna změna, béčko SK Kladno nehostí Sedlec-Prčici v Unhošti, ale na umělce SK Kladno!

Zajímavé bude asi i utkání I. B třídy Švermov - Lány, v němž jsou favority hosté, ale domácí hrají o fotbalový život.

V okrese může být zajímavé sledovat, zda Velké Přítočno zase uspěje venku, protože Smečno je doma těžkých sokem.

Z nedělního programu můžeme vybrat dopolední bitvu Lhoty se Mšecí/Novým Strašecím, nebo odpolední derby Dobrovíz - Hostouň. Cedule obou vesnic dělí doslova pár metrů, zato v tabulce I. B třídy je to propastných 13 míst. Takže výjimečně tohle derby jasného favorita má, i kdyby se Hostouň posílila o hráče áčka.

Sobota 4. listopadu

ČFL: Hostouň - Domažlice (10.15). Divize: SK Kladno - Nespeky (10.15, UMT Kladno), Hřebeč - Štětí (10.15), Slaný - Cheb. KP: Tuchlovice - Chlumec. I. A třída: SK Kladno B - Sedlec-Prčice (UMT Kladno). I. B třída: Slavoj Kladno - Braškov (10.00), Švermov - Lány. OP: Smečno - Velké Přítočno, Hrdlív - Pozdeň, Lidice - Družec, III. třídy: Bratronice - Pletený Újezd (11.00), Buštěhrad - Libušín B, Stochov - Slovan Kladno, Běleč - Hřebeč B, Klobuky - Zlonice (11.00), Otvovice - Pchery, Zichovec - Knovíz, Stehelčeves - Žižice, Blevice - Dubí, Tuřany - Zvoleněves. IV. třída: Neuměřice - Zákolany (11.00), Kačice - Vinařice.

Neděle 5. listopadu

I. A třída: Slaný B - Jíloviště. I. B třída: Lhota - Mšec-Nové Strašecí (10.00), Vraný - Libušín, Dobrovíz - Hostouň B. OP: Brandýsek - Olovnice (11.00), Velvary B - Jedomělice, Tuchlovice B - Černuc. III. třídy: Slavoj Kladno B - Braškov B (10.15), Kamenné Žehrovice - Velká Dobrá B. IV. třída: Doksy B - Družec B (11.00), Brandýsek B - Švermov B, Slatina - Černuc B, Hrdlív B - Pozdeň B.

Není-li uvedeno jinak, začíná se v 14.00 hodin.