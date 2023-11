Kam za fotbalem: Poslední víkend nabídne i historický zápas pod světly

Hostouň a Velvary hrají o udržení se v čele České fotbalové ligy. Pokud by se to oběma klubům povedlo, byla by to událost vpravdě historická, kluby z Kladenska na čele obou skupin se těžko už těžko někdy budou opakovat. Bude to jedno z hlavních lákadel posledního hracího víkendu fotbalových soutěží.

Pozvánka na večerní zápas pod světly mezi Libušínem a Slavojem Kladno | Foto: Baník Libušín