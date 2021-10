I. B třída – skupina C: Býchory – M. Králové

Divize C: Kolín – Trutnov (15:00), Benátky – Náchod (15:00), Čáslav – Tochovice (15:00)

I. B třída – skupina C: Ostrá – Liblice, Milovice – Bílé Podolí, Žiželice – Jíkev, Rožďalovice – Pečky, Sadská – Pátek, Vrdy – Semice

Divize C: Libiš – Poříčany (10:15), Kosmonosy – Kutná Hora (10:30)

Zajímavý duel se chystá na sobotní dopoledne do Kladna, které v divizi přivítá dalšího aspiranta na nejčelnější pozice Český Brod. Odpoledne zaujme v B třídě duel Švermova se Slaným B nebo Tuchlovic s Nespeky. V neděli můžete vyrazit třeba na Braškov, kde domácí v důležitém mači B třídy přivítají Velké Přítočno.

