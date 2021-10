Zajímavý protivník přijede v sobotu do Velvar, kterým se v B skupině ČFL úplně přestalo dařit. Přijedou sem vedoucí Přepeře, a protože i Velvary před časem vévodily tabulce, o to zajímavější klání fanoušky a hráče čeká. Na ČFL můžete vyrazit rovněž v neděli, kdy Hostouň přivítá Vltavín. Pražané jsou favority, hrají výborný fotbal a nedávno v poháru málem vyřadili Baník Ostrava.

V divizi se stůj co stůj musí chytit Slaný, v sobotu hostí Brandýs, tedy hratelného, ovšem nebezpečného soka. Kladno nastoupí v Ostrově, který je předposlední a vyměnil trenéra, o to bude zápas nebezpečnější. Kladno navíc na západě Čech už dlouho pořádně nezakopalo, prohrává jak v Ostrově, tak v Březové.

V sobotu odpoledne hrají Doksy magnet I. A třídy proti Klecanům. Oba kluby mají skvělé týmy, Klecany však po dobrém úvodu trochu vypadly z role. V Doksech už párkrát vyučovaly, ale domácí jsou rok co rok silnější a teď vedou tabulku. Dobrý čas konečně Klecanům ukázat, kdo je doma panovníkem. Ve stejném čase bude hrát také Velká Dobrá a ta bojuje už nyní o záchranu. Duel se Sedlecem/Prčicí bude o šest bodů!

V B třídě se v sobotu hraje derby Velké Přítočno - Kladno B. Vyhrát by měli hosté, jenže domácí už párkrát favorita hodně zaskočili. V neděli jsou pak na pořadu dvě derby mezi Klobuky a Braškovem (domácí do důležité bitvy hodlali omilostnit Kalíka, ale neúspěšně), do Jedomělic míří Švermov. Oba kluby mají dobré vztahy, ale tady půjde oběma o důležité body.

V sobotu

ČFL A: Benešov – Plzeň B (10:15), Králův Dvůr – SK Rakovník (10:30), Povltavská FA – Slavia Praha B (10:30, hř. Štěchovice)

ČFL B: Velvary – Přepeře (15:00), Ml. Boleslav B – Dukla Praha B (10:15)

Divize A: Hořovice – Beroun (10:30)

Divize B: Tn Rakovník – Chomutov (10:15), Český Brod – Most/Souš (15:00), Slaný – Brandýs n. L. (15:00)

Divize C: Kutná Hora – Hlinsko (10:15), Tochovice – Kosmonosy (15:00), Horky n. J. – Čáslav (15:00)

KP: Dobrovice – Povltavská FA B, Nespeky – Lhota, Klíčany – Tuchlovice (10:15), Kosoř – Poříčí n. S.

I. A třída A: Nelahozeves – Vestec, Doksy – Klecany, N. Strašecí – Sp. Příbram, Votice – Jíloviště, Zdice – SK Rakovník B, Chlumec – Libušín, V. Dobrá – Sedlec-Prčice

I. A třída B: D. Bousov – Čelákovice, Rejšice – Sn Poděbrady, Jesenice – Pěčice, FC Mělník – Divišov (10:15)

I. B třída A: Mšec – Hostouň B, Velké Přítočno – Kladno B

I. B třída B: Kralupy – Bakov n. J. (10:15), St. Boleslav – Holubice (10:15), Chotětov – Libčice, Radonice – Kosmonosy B, Lužec – Hovorčovice

I. B třída C: Pátek – Vrdy, Jíkev – Býchory, Bílé Podolí – Žiželice, Liblice – Milovice

I. B třída D: Uhl. Janovice – Olbramovice, Jílové – Suchdol, Teplýšovice – Říčany, Vyžlovka – Senohraby (10:15), Kunice – Úvaly (10:15)

I. B třída E: Lety – Dal. Dušníky, Nová Ves p. Pl. – Králův Dvůr B (10:30), Jinočany – Dobříš B, Rožmitál p. Tř. – Černolice (10:30), Milín – Sedlčany B

OP: Vinařice - Zlonice (Bázler - Němeček), Lidice - Vraný (Choleva), Smečno - Kročehlavy (Poncar), Družec - Libušín B (Formáček), Pozdeň - Buštěhrad (Pískač).

III. třídy: Běleč - Hřebeč B (Kalík), Braškov B - Bratronice (Hudera), Tuřany - Neuměřice (13.00, Pískač), Blevice - Dřetovice (Kopiště), Otvovice - Zichovec (Nachtigal), Hrdlív - Zvoleněves (Vágner), Koleč - Knovíz (Volf), Stehelčeves - Žižice (Dvořák).

IV. třída: Stochov - Třebichovice (10.15, Absolín), Černuc B - Zichovec B (Pech).

V neděli

ČFL A: Hostouň – Vltavín (15:00)

Divize A: Sedlčany – Č. Budějovice B (15:00)

Divize C: Poříčany – Benátky n. J. (15:00)

KP: Č. Brod B – Velim, Vlašim B – Boh. Poděbrady, Nymburk – Hřebeč, Lysá n. L. – Komárov

I. A třída A: Podlesí – Mníšek (10:30)

I. A třída B: Čáslav B – Pš. Mělník, Mn. Hradiště – Hlízov, Průhonice – Záryby, Sokoleč – Luštěnice

I. B třída A: Zavidov – Rudná, Klobuky – Braškov, Slaný B – Loděnice, Jedomělice – Švermov, Lubná – Lány

I. B třída B: Líbeznice – Velvary B, V. Borek – Byšice

I. B třída C: Semice – Ostrá, Pečky – Sadská, Městec Králové – Rožďalovice

I. B třída D: Kondrac – Sázava, Miřetice – Jevany (13:00)

I. B třída E: Petrovice – Čisovice, Cerhovice – Tlustice

OP: Brandýsek - Novo Kladno (Mitáš - Choleva, Chrapo), Černuc - Slovan Kladno (Volf - Pískač, Němeček).

III. třída: V. Přítočno B - Tuchlovice B (Kopiště), Lhota B - Slavoj Kladno (Dachovský), V. Dobrá B - Dubí (Nový).

IV. třída: Pozdeň B - Hrdlív B (13.00, Čechovský), Slatina - Neuměřice B (Dvořák), Zákolany - Olovnice (Vágner), Družec B - Slavoj Kladno B (Absolín).

Není-li v závorce uvedeno jinak, začínají zápasy v 16:00 hodin.