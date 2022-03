Tým prakticky odsouzený k sestupu přijede také na Velkou Dobrou. Bude to vlastně stejný mač jako ve Slaném, opět hraje předposlední s posledním. Doberští se však chtějí zachránit, představí i některé posily a určitě se vyplatí sem na fotbal zajít.

A to samé ve stejný čas do Libušína, kam přijede Jíloviště. Už to, že ho vede Horst Siegl (jak moc by současná Sparta potřebovala jeho někdejší gólostroj) a hraje tam Jan Rajnoch je lákadlo. Domácím se zase vrátil ze Lhoty Kaválek a to je chlapík, který střílí v posledních letech nejvyšší procento takzvaných výstavních branek.

Dá nějakou i v sobotu?

Sobota 12. března:

Divize: Slaný – Tn Rakovník (Švorc). I. A třída: Velká Dobrá – Mníšek p/B (Zuskin), Libušín – Jíloviště (Benák). Přípravy: Kladno B – Holubice (10, Rynholec), Velvary B – Mšec (13:30), Stehelčeves – Budyně (14.00), Smečno – Hrdlív (15:00),

Neděle: 13. března:

ČFL: Hostouň – Karlovy Vary (14:00, hř. Zličín, Nenadál). Přípravy: Slaný B - Králův Dvůr B (15:00).

Pokud není uvedeno jinak, začíná se ve 14:30 hodin.

