Hostouňská obrana se bila statečně téměř půl hodiny a hosté měli i první velkou šanci. Jenže Hucka vychytal brankář Sparty a chvíli na to domácí trestali - 1:0. Ještě horší bylo, že Hostouň v poslední minutě poločasu inkasovala trochu zbytečně po chybě znovu. Sparta skórovala také po pauze a vystřídavší hráči pak spustili po hodině hry koncert, na který už hosté spíše koukali, i když šance měli také.

"Mezi oběma týmy byl zásadní rozdíl v proměňování šancí. Sparta si jich vytvořila nějakých osm a šest jich dala, my ze čtyř ani gól. Finální část akcí nás trápí celou zimu, hodně nám v tomhle ohledu chybí zranění Diego a Mládek. Snad je dáme do nějakého druhého kola ČFL do pořádku," doufá trenér Dominik Rodinger.

Dobrou hru Velvar proti Táborsku zkalilo hrozivé zranění

Dodal, že víc v neděli chválí přes šest inkasovaných branek obrannou fázi. "Chválilo nás za ni i vedení béčka Sparty, bohužel po třetím gólu už se nám i obrana sesypala a dostávali jsme i nešťastné branky, když se třeba srazili dva naši hráči," pokračoval Rodinger.

Na závěr poslal gratulaci mladičkému Matěji Šípovi z výběru U17, jehož v závěru nasadil do hry a Matěj tak odehrál svoje první minuty v dospělém týmu Sokola. Je to první vlaštovka pro mužstvo složené výhradně z hráčů, kteří vyrůstali v jiných klubech.

AC Sparta Praha B vs. Sokol Hostouň 6:0 (2:0). Branky: 28. Penxa, 45. Šiler, 51. Uhrinčať, 61., 63. a 85. Vitarigov

Hostouň: Pančev - Bízek (60. Charvát), Rampa (80. Klimenda), Paulizzi (60. Kostka), Křenek (60. Freisinger), Venancio, Januška (85. Šíp), Štětka, Etemike (60. Fotr A.), Novák, Hucek