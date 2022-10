Zatímco dubských borců se aktuálně v dobré partě sejde na zápas i šestnáct a někteří se nedostanou do hry, tak soupeř z Knovíze prožívá těžké období. Dorazil v deseti, a tak se není ani co divit, že dostal deset gólů. I když tak jasné to nebylo, byť dal Bořík brzy první gól. „Možná jsme se pak uklidnili moc a nějaké šance nedali. Ale hostů bylo málo, přece jen jsme to měli jednodušší,“ vypráví teprve sedmadvacetiletý borec, který se rozparádil hlavně ke konci, kdy nasázel tři další góly. „Platit ale nemusím nic. U nás to chodí tak, že platíte první hattrick a ten už jsem dal před nějakým časem,“ vysvětluje.