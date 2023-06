A čtyři vstřelené góly ho budou něco stát… „Basa piva do kabiny,“ upřesňuje daň z luxusu.

Buštěhradští by samozřejmě takhle skvělého borce do týmu brali, byť i oni mají bezvadné gólmany. Kindla tak čas od času lákají k návratu – prý už by ho nerozbrečeli! „To asi ne, ale stejně tak lákáme některé šikovné buštěhradské kluky, kteří by ještě měli na vyšší soutěže, k nám na Dobrou. Aspoň je to vzájemné,“ směje se.

Kladno si od Kindla docela dost slibovalo. Byl dost vysoký, mrštný, pracoval v tréninku, zlepšoval se. Už v jedenácti čapal za žáky, v patnácti si ho občas začalo zvát na zápasy áčko. Když se do něj začal probojovávat, tak ovšem přišel tvrdý pád. „Nasadili mě do pohárového zápasu s třetiligovým Benešovem a my v poločase prohrávali 1:6 (nakonec 5:6). Rozdíl mezi dorosteneckým chytáním a muži byl opravdu velký, tam jsem to poznal,“ vybavuje si nepříjemný zážitek Martin Kindl.

Poté přišel v jeho kariéře zlom. Našel si přítelkyni, tím pádem nebyl čas na osm tréninků týdně s dorostem a áčkem, a tak chňapl po nabídce Velké Dobré. Ani neváhal. „Výborný tým, skvělá parta, parádní areál, prostě dobrá fotbalová adresa. Jsem rád, že jsem šel právě na Dobrou,“ nelituje Martin Kindl.

A vůbec mu nevadí, že dorazil také zkušenější Martin Jungr, který prošel Spartu Praha, Motorlet, Admiru či Libiš. Trenéři jim jejich práci dobře rozdělují. „Když Martina vedení podepsalo, přišel za mnou trenér s tím, že nemá moc dobrou zprávu. Já se lekl, že mě chtějí vyhodit, ale on, že prý přišel Martin a bude to pro mne velkou konkurencí. Nicméně já to vždycky bral pozitivně. Tréninky se úžasně zkvalitnily, oběma nám tohle může jedině pomoci. A během pár týdnů jsme se dali dohromady a jsme dobří kamarádi,“ vylučuje jakoukoliv řevnivost Martin Kindl.

Posmutní pouze nad situací A týmu jeho Čechie. Ten už má pár kol jasno, I. A třídu neudržel. O víkendu na půdě nabité sestavy Milína dostal Kindl pět gólů. A přemýšlí, čím to je, že Velká Dobrá hrála v soutěži tolik let na chvostu. „Víme, že kádr je kvalitní a už loni jsme s trenérem Příhodou přemýšleli, čím to je, že se pořád plácáme dole. Ale skončili nám bráchové Hrubých, skončila obě rychlá křídla Sekanina a Porazil, do toho přišla nějaká zranění. Pak raději odvoláte trénink, abyste se dali nějak dohromady na zápas. To vše mohou být důvody, proč se spadlo, i když je u nás skvělá parta i dobří fotbalisté. Ale uděláme všechno proto, abychom byli za rok zpátky,“ slibuje Martin Kindl.

A jeho Čechie, pokud kádr udrží, bude bezesporu k favoritům na postup patřit.