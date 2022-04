„Byl to totální blackout, úplně jsme přestali hrát. Sedmdesát pět minut něco budujete, jasně jsme je přehrávali a najednou jako když vypne vypínačem. Během deseti minut bylo všechno pryč,“ zoufal si kanonýr, který je zároveň rozhodčím a na svého kolegu Dachovského se malinko hněval. „Když nám dali první branku, tak jsem se prosadil a dal na 4:1. On mi to neuznal, prý kvůli faulu. Určitě jsem ale nefauloval,“ dušoval se Čechovský a přiznal, že na rozhodčího házet tenhle výpadek nejde.

„Můžeme si za to hlavně sami. Stalo se nám to podruhé v řadě a není nám do zpěvu. Padáme tabulkou dolů, je to tam zamotané. My ale chceme druhou třídu pro Černuc udržet,“ hlásí odchovanec Kačice, který hrál i v Kladně za Novo a Slavoj a poté roky za Svinařov. „Musím říci, že tam jsem byl nejšťastnější. Parádní parta, tým srdcařů! A pro mne velký smutek, když se to celé rozpadlo,“ připomíná zlou chvíli svinařovského klubu, který neměl hráče a mužstvo odhlásil ze soutěže.

Čechovského pak zlákal do Černuce jeho kamarád Pavel Viktorín. „Překecal mě, přitom dojíždím až z Kladna. Ale musím říci, že to byla výborná volba. V Černuci jsem našel bezvadnou partu a jezdím sem moc rád,“ říká, ovšem přiznává, že na jaře klidně mohl hrát v Klobukách.

Ty sháněly do B třídy na poslední chvíli hráče a Čechovský by si ve 34 letech býval rád vyzkoušel konečně jednou i krajskou soutěž. Jenže nebylo mu přáno. „Šel bych tam býval rád, zahrál bych si zase s Honzou Krejčím, se kterým jsem kopal v Novu. Jenže pak mi přišla esemeska, že to Klobuky balí a přestup padá,“ smutní trochu Čechovský.

Ten má i jeden nádherný sen, přes svůj fotbalově vysoký věk 34 let pořád myslí hodně vysoko. „Rád bych si jednou zahrál divizi! Nejvýš jsem byl v okresním přeboru, přesto si svůj sen držím. Fyzicky jsem na tom ideálně, cítím se lépe než ve dvaceti. Třeba mi to někdy vyjde,“ dodal chlapík, pro kterého je ale nyní zásadním úkolem pomoci svojí Černuci zvednout se z kolen, kde se nedobrovolně ocitla.

