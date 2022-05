„Byl to zápas bez komplikací a bylo by fajn, kdyby to takhle vypadalo vždycky,“ usmál se univerzál, který už několik let hájí barvy kladenského SK.

Za zmínku podle něj stál jeden gól, třetí v pořadí. Pravým kolenem si sklepl přihrávku do vzduchu a levačkou zakončil na přední tyč.

Fotbalová lahůdka!

Jak se talentovaný borec dostal do Kladna? V Roudnici hrával od minipřípravky, nicméně možná překvapí, že začínal v brance. „Jenže v Roudnici býval problém s nedostatkem hráčů, a když mi bylo deset, tak mě dali do pole. Byl jsem nejdříve vzadu, pak se přesunul do zálohy a teď už mě dávají do útoku. Naučil jsem se to všude,“ směje se borec, který se přes Lovosice dostal právě do Kladna. Tady zatím hostuje.

Žák oboru Požární ochrana učiliště v Dubské, z něhož by měl vyrůst hasič a rád by nastoupil u kladenského sboru, už s profesionální kariérou fotbalisty nepočítá. Fotbalem se hodlá spíš bavit, i když případný posun do A týmu Kladna by uvítal. „Nějaká soutěž jako divize by se mi docela líbila, ale asi už nic profi. Fotbal mě moc baví a naplňuje, ale chci si ho nechat jen pro potěšení. Hlavní pro mě je teď dotáhnout maturitu a dostat se hasičského záchranného sboru z Kladna,“ dodal Simon Chvojka.

