Teď už se žádosti o rozhovor divil, ale bývaly doby, kdy je talentovaný borec rozdával docela často. Vždyť se dostal až do tehdy druholigového celku SK Kladno. Pod značkou Terrex pozdějšího manžela Heleny Vondráčkové Martina Michala kopalo Kladno druhou nejvyšší soutěž v polovině 90. let, než došly peníze. „Trénoval tady známý kouč Jindřich Dejmal a dvakrát jsem si pod ním kopl ligu. Ani nevím, jestli to stojí za řeč,“ usměje se chlapík, o něhož pak byl zájem v blízkém okolí.

Kladno totiž spadlo do divize, zatímco v Rakovníku a pak v Kralupech to byla ČFL – třetí liga. „Byly to výzvy, ale vždycky jsem se rád vrátil do Kladna. Rád vzpomínám za časy, kdy to vzal trenér Míra Koubek, z dorostu si vytáhl mladíky jako Honzu Procházku, Tomáše Vlasatého, Vaška Kalinu nebo Tomáše Marka a postupně dorazili i zkušenější Zdeněk Hlásek, Petr Svoboda, Standa Hejkal i Petr Brabec. Tehdy jsme divizí prosvištěli, bohužel pak někdo odešel a zase se spadlo. Ale na tuhle partu vzpomínám fakt rád,“ zasní se Záleský.

Když mu bylo sedmadvacet, nečekaně se s velkým fotbalem rozloučil. Pořád se nechce vracet k tomu, proč, každopádně si tehdy našel práci a k tomu vyslyšel nabídku svého oblíbeného spoluhráče Zdeňka Čurilly. Ten tehdy dával dohromady silnou partu v Lidicích. „Šel jsem tam kvůli němu, ale přišli i další výborní kluci a podstatě jsme v Lidicích vydrželi dodneška. Marně čekáme, až nás nahradí nějaké mládí, takže kopeme dál, přece nenecháme Lidice padnout,“ směje se člen asi nejstaršího týmu okresního přeboru, který výborně jaro začal a teď poprvé prohrál. „Se Smečnem to bylo těžké, když Honza Halwiger chytil na čáře míč a my museli kopat v deseti. Navíc jsme měli hodně absencí, zejména Honza Procházka chyběl moc. Dá hře řád a chce se mu běhat, zatímco my ostatní si raději přihrajeme,“ zase přechází do smíchu.

U fotbalu tedy zatím vydrží, i když koncem kariéry vyhrožuje zhruba pět roků. Nakonec ho ani nikdo nemusí přemlouvat, protože jak už bylo řečeno, lidičtí kluci jsou klubisté a svůj tým jednoduše nepoloží a hrát budou třeba s dřevěnou nohou, jak se říká.

Jediná škoda pro fotbal je, že už se takových kluků a vlastně i holek rodí moc a moc málo.

Takže Milane – velikonoční Kanonýre Deníku, ať ti drží zdraví a ještě nějaký gól přidej!

