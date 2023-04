Podruhé v řadě volila na jaře redakce Kladenského deníku Kanonýra víkendu a podruhé zvolila fotbalistu SK Kladno. Tentokrát jde o Štěpána Hanzlíka, který hattrickem pomohl béčku SK k nečekané výhře na hřišti třetího týmu I. A třídy Milína 3:2. Štěpánův příběh je silný, protože ještě před nedávnem mnozí nevěřili tomu, že se po dvou a půl letech zdravotních lapálií na trávníky někdy vrátí.

Fotbalisté SK Kladno (v bílém) hostili v přípravě Slovan Velvary. Hosté vyhráli 4:2. Štěpán Hanzlík mezi Velvaráky, vlevo kanonýr Jaroslav Kafka | Foto: Roman Mareš

Býval obráncem, vysoká postava ho předurčovala k postu stopera. S tím, že umí dát gól, a tak ho trenéři využívali v potřebných momentech na hrotu útoku. Když ale vzadu nasadilo Kladno a později třeba třetiligové Litoměřice stoperskou dvojici Štěpán Hanzlík – Filip Suchý, už si šíbři z různých klubů dělali pochvalné poznámky do sešítků.

Bohužel, osud je někdy krutý. Filip Suchý tragicky skonal při nehodě autobusu, a Hanzlík, jehož událost obrovsky zasáhla, začal marodit s kolenem a pak i zánětem a chrupavkou. Stalo se před dvěma a půl lety, a ač se občas do tréninku pustil, vždycky zase rychle skončil.

„Vždycky, když jsem to zkusil, ucítil jsem bolest, pořád jsem to měl někde v hlavě. Až letos v zimě to začalo být dobré a jsem šťastný, že se to povedlo,“ usmíval se nedávno po svém debutu v přípravě proti Tuchlovicím.

Už tehdy byl blízko gólu a od dva týdny později nasázel v generálce Nymburku hattrick. A že se jen tak nezastaví, to ukázal v Milíně, kde odchovanec Hřebče napnul síť hned třikrát. „Byl dominantní,“ hlásil trenér Tomáš Abrham, který – pokud Hanzlíkovi zdraví vydrží – bude muset brzy svého svěřence předat kouči áčka Janu Procházkovi.

Ten by mohl Hanzlíka využít v rozhodujících bojích o postup do ČFL třeba jako pověstného žolíka.

„Můj cíl je jasný, chci se vrátit do kladenského áčka. Fotbal jsem nepřestal milovat a milovat ho budu, takže ta pauza byla na psychiku těžká. Proto jsem to pořád zkoušel znovu a znovu. Bolest mě vždycky zastavila, ale teď je to naštěstí úplně jiné. Snad to vydrží a já si ještě pár sezon zahraji,“ dodal pořád teprve osmadvacetiletý borec.