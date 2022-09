Kam všude se tenhle štěchovický poklad v kariéře stěhoval? Už jako malý kluk s celou rodinou do Prahy, a protože mu fotbal šel, zamířil do slavné Sparty, kde hrál od přípravky až do dorostu a byl členem slavné generace ročníku narození 1992. Na Letné tehdy vyrůstali pozdější vicemistři Evropy do 16 let Jakub Brabec, Ladislav Krejčí či Pavel Kadeřábek stejně jako Martin Frýdek a Jiří Skalák.

Faktor na tu dobu rád vzpomíná, mužstvo získávalo mistrovské tituly, přivezlo i pár úspěchů ze zahraničních turnajů. „Zahráli jsme si proti velkoklubům jako Hamburger SV, nebo hráčům jako je jihokorejský Son Heung-min z Tottenhamu, jenž tehdy kopal za Schalke. Ale jestli tehdy vynikal, to už si nevybavuji,“ usmívá se Faktor a vysvětluje, proč se také nestal hvězdičkou: „Ti kluci, co jsme jmenovali, byli jinde.“

Později se „Faky“, jak se mu přezdívá, dostal také do Slavie a pak do Motorletu, odkud ho kamarád Martin Servus přetáhl do Hřebče. „Studoval jsem vysokou, pak začal pracovat, takže jsem chtěl fotbal spíš jako koníčka a ne jezdit dálky po republice. Hřebeč byla ideální, protože bydlím v Sobíně a mám to kousek,“ vysvětluje svoji volbu, která přišla před šesti roky.

Jak už bylo řečeno, patří Jindřich Faktor mezi ne právě velké procento fotbalistů, kteří mají vysokoškolské vzdělání. Vystudoval soukromou vysokou školu finanční a správní a dnes se živí jako podnikatel. Fotbal si užívá a věří, že ještě dlouho bude. Ve Hřebči se jím hlavně baví.

„Když jsem sem kdysi přišel, bylo to docela dost propojené s béčkem a teď se to docela vrací, což jsem rád. Áčko má navíc perfektní mužstvo, které hraje špičku krajského přeboru. Ve Hřebči se mi to prostě líbí,“ dodal Jindřich Faktor.

