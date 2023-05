Po čtyřech letech ve Velvarech se loni vrátil do mateřského Kladna fotbalový talent Jaroslav Kafka. Ale po skvělém začátku, kdy rozhodoval zápasy, se trochu stáhl a po zranění dlouho nemohl protrhnout střeleckou smůlu. O víkendu však nastřílel čtyři góly do sítě Libiše a hned ve středu ukázal, jak mu pomohly - skóroval krásně také na hřišti Admiry. Je tedy novým Kanonýrem Deníku.

SK Kladno - FK Zbuzany 2:0, předkolo MOL Cup, 30. 7. 2022. Jaroslav Kafka zápas rozhodl. | Foto: Bohumil Kučera

„Ty čtyři góly proti Libiši mi pomohly, je to povzbuzení. Je to také tím, že jsem nehrál v záloze, ale v útoku. Na druhou stranu já posty neřeším, a když mě trenéři zařadí jinam než dopředu, v pohodě to beru. Nicméně góly dáte spíš na hrotu,“ vysvětloval Jaroslav Kafka po utkání s Libiší, kde čtyři góly stejně jako on dal i Matěj Šnobl, který už také jednou Kanonýra Deníku opanoval. I proto dostal tentokrát přednost čtyřiadvacetiletý borec, který za Kladno nastupoval jednu sezonu po přechodu z dorostu, pak se ale posunul výš - do ČFL.

Zlákaly ho Velvary, kde prožil čtyři dobré roky. Hrával celkem pravidelně, dával i některé důležité góly. Zahrál si v základní sestavě i nejslavnější velvarský zápas historie, v němž Slovan srdnatě vzdoroval pražské Slavii v MOL Cupu a vedl nad ní 2:0.

Trenér Pavel Janeček využíval Jaroslava Kafku pravidelně, ale za nového kouče Zdeňka Haška se situace útočníka změnila a šancí dostával méně, i proto se chtěl vrátit do Kladna. "Ale brzy s ním chci zpátky do ČFL," hlásil loni odhodlaně a začal třeba vítěznou brankou v poháru do sítě silných Zbuzan.

Jenže postupem doby ho trenér Jan Procházka více než v útoku využíval na kraji zálohy, kde Kafka tolik vidět nebyl.

Se zraněním hlavního kanonýra týmu Dominika Šímy však šance vepředu zase dostal a ukázal, že góly střílet umí.

Snad se dočká i splnění svého přání a Kladno přece jen dotáhne do ČFL.

Klub z velkého města by aspoň takovou soutěž potřeboval.