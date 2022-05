Patrik si zápas užíval o to víc, že se do základní sestavy nedostane vždycky. Jako bývalý gólman ale umí zaskočit mezi tyčemi a jak ukazuje jeho sobotní výkon, také vepředu umí zabrat dokonale. Proč však není v základu častěji? „Trochu jsem přibral, možná proto. Kluci se mi smějí, že jsem žolík. Když je někde potřeba zaskočit, rád to udělám,“ usmívá se.

S fotbalem začínal doma na Smečně, ale byl šikovný a přesunul se do pražské Aritmy. Ve Vokovicích si ho hýčkali jako talentovaného gólmana, ale jeho to mezi tyčemi moc nebavilo. Do toho dojíždění, a tak skončil a vrátil se domů.

Je se svými kamarády a hrají dobrý fotbal. Umí také pořádně oslavit výhru, zejména takovou, jaká přišla v sobotu. Nicméně do klubové kasy prý Patrik Bažo za hattrick nic dávat nemusel. „U nás to tak nemáme, ale pochopitelně jsem klukům koupil panáčky. A jak oslava skončila, to si ani nepamatuju,“ smál se.

Letošním cílem klubu je podle Baža záchrana v přeboru, to by už neměl být problém. Příští rok prý Sokol zaútočí. „Je to náš cíl. Když to nevyšlo letos, příští rok se o postup budeme prát. Máme dobrý tým,“ chválí mladík, který kromě fotbalu miluje také svoje povolání, je kuchařem.

I proto Deník zvolil po jeho víkendovém úspěchu titulek k u článku: Masterchef usmažil lídra!

„To se docela povedlo,“ chechtá se Bažo, který pracuje v pizzerii na Stochově a práce s italskou kuchyní ho ohromně baví (a návštěvníkům prý chutná).

Dokonce nevylučuje, že se jednou sám do Masterchefa, kuchařské soutěže televize Nova, přihlásí. „Teď bych si ještě rozhodně netroufal, protože soutěž sleduji a vidím, jak skvěle tam kluci a holky vaří. Ale třeba jednou…, nevím,“ dodává smečenský sympaťák Patrik Bažo.

