Čím to, že druhý tým tabulky opravdu nepředvedl to, co umí? Podle bloňdáka Baníku za tím je spousta zranění. „Snad pět hráčů je mimo, ostatní jdou přes bolest, to je znát. I mě strašně bolí kolena, ale zatím to dávám. Uvidíme, jak to bude dál,“ říká útočník s buldočím tahem na bránu, který si v kariéře odskočil také do Kročehlav a jako dospělý na sezonu do Hřebče a také do Unhoště.

Za Libušín pálil góly i ve vyšších krajských soutěžích a zůstal také po sestupu do B třídy. V ní se Baník nečekaně chytil a drží aktuálně v pohodě druhé místo. „Nepřišlo moc posil, naopak dost jich odešlo. Proto jsme chtěli hlavně udržet B třídu v klidu. Ale tým jsme stabilizovali a držíme se nahoře,“ těší ho.

Narozeniny legendy kazil Libušín jen do půle, pak přece jen Tatran zdolal

Podle něj Libušínu pomáhá práce hrajícího trenéra Jiřího Veselého, který připraví tým v kabině a pak ho neváhá komandovat také na hřišti. A tak zaznívají pokyny: Teď! Posuň! Zasuň! „Hodně nám to pomáhá. My se jeho pokyny snažíme dodržet a to v jiných klubech B třídy moc není. I proto jsme podle mne tam, kde jsme,“ chválí Veselého, který dostával trenérskou školu od Zdeňka Haška a je to znát.

A stihne pod ním Lukáš Křenek ještě sto dalších gólů? V době, kdy fotbalisté válí klidně do padesáti, jich může dát ještě víc. „To už asi ne. Hlavně mě bolí každý krok, uvidíme, jak to půjde dál,“ usmál se pořád ještě mladý kanonýr.

Stihl také poděkovat legendě libušínského fotbalu Václavu Součkovi, jenž v sobotu v rámci zápasu oslavil 75. narozeniny. „Prakticky jsem u něj začínal od starších žáků. Hodně mě komandoval, ale bylo to dobře. Hlavně mu přeju, aby byl zdráv a aby se pořád mohl chodit dívat na fotbal,“ dodal Kanonýr Deníku Lukáš Křenek.

I. B třída. Libušín (v červeném) potvrdil roli favorita a Tatran Rakovník přehrál 5:2.Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika