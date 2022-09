„Pro mě je skvělé, že si mohu zahrát, že máme na hřišti i mimo něj pohodu. V áčku už tolik nehraju, takže béčko je fajn alternativa,“ vypráví útočník, který nikdy nebyl líný na krok a gól umí nejen dát, ale také připravit.

Se Zákolany spíše akce zakončoval, měl podařený den. Ze svých zásahů vypíchl ten první. „Parádně mi tam narazil kamarád Štěpán Richter, z toho jsem měl fakt radost,“ hlásil.

Větrovec je původem z Kročehlav, kde také s fotbalem začínal. Měl talent, a tak ho do žáků oslovil vyhledávač talentů SK Kladno Miroslav Vosyka. Z největšího kladenského klubu se později přestěhoval ještě do Sparty Doly, to už bylo v dospělých.

Teprve pak přišla cesta do vesnického fotbalu. Proč? „Krátce jsem byl na Velké Dobré a v Družci, ale hlavně jsme se přestěhovali do Doks, takže byly jasnou volbou. A musím říci, že dobrou volbou. Moc rád vzpomínám na naši jízdu ze třetí třídy až do I. A třídy. Skvělý tým, skvělá parta s Romanem Mošničkou, Martinem Škvárou, Petrem Junkem či Davidem Blínem plus trenérem panem Škvárou. To byly nejlepší časy,“ zasnil se Větrovec.

Doksy pak sice spadly, ale jejich cestu to nezastavilo a znovu se vydrápaly nahoru, dokonce ještě výš. V krajském přeboru už Větrovec s místem nepočítá, ale myslí si, že si tuhle soutěž poprvé v kariéře zahraje. „Bohužel, hlavně na jaře bývá hodně zraněných, pak by na mě mohla přijít řada. Dokonce i teď je hodně kluků mimo. Ale lepší by bylo, kdyby byli všichni zdrávi, já si kopnu klidně i za to béčko. Fotbal mě baví a dokud bude držet zdraví, budu ho hrát dál,“ dodal Matěj Větrovec.

