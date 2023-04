/FOTOGALERIE/ Matěj Pařízek sice nechyběl v sestavě áčka SK Hřebeč v duelu proti Dobříši, ale druhý den vyztužil také šiky béčka proti Libušínu. A protože vytáhlý záložník či obránce vstřelil čtyři branky, stává se Kanonýrem Deníku pro tento týden.

SK Hřebeč - SK Zápy 1:3, MOL Cup, 1. kolo, 17. 8. 2022, Matěj Pařízek | Foto: Bohumil Kučera

Pařízkovi se stává, že je jediným kladenským odchovancem v sestavě Hřebče. Samozřejmě pokud jde o A tým, v béčku tohle neplatí. Vytáhlý specialista na výborné obranné i útočné hlavičky vyrůstal původně ještě na starém hřišti Sparty na Novém Kladně, ale brzy si jeho talentu všimli v pražské Dukle a většinu mládežnické kariéry odkopal tam. Na chvilku se sice objevil v Kladně a Kročehlavech, ale pak se opět vrátil do dorostu Dukly.

Kanonýr Deníku: ex-ligista a srdcař Záleský dal gól z půlky a stihl i hattrick

I kvůli zranění, které ho nadlouho vyřadilo, ale na nejvyšší mety nedosáhl. Už to vypadalo, že ani hrát nebude, ale nakonec zamířil brzy sedmadvacetiletý borec do Hřebče, která ho do fotbalu vrátila. Pak si střihl kratší angažmá v Novém Strašecí a poté pomáhal Lhotě. Teď je syn někdejšího výtečného fotbalisty Lokomotivy Kladno rád, že je zase ve Hřebči. „Vrátil jsem se sem před rokem a půl a udělal jsem dobře. Je tady výborná parta a vůbec nevadí, že jsem z Kladna sám,“ řekl Deníku před časem.

Dodejme, že v A týmu zaznamenal Matěj Pařízek v aktuální sezoně 5 branek a víc jich mají jen nedostižný hrající kapitán Miroslav Novák (18) a kanonýr Jindřich Faktor (6). V béčku má po čtyřgólové oslavě s Libušínem Pařízek na kontě šest přesných záseků.