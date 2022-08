Snad každý kluk z Úval musel zkusit házenou, v obci z Prahou to býval jakýsi národní sport. Vyzkoušel si ji i Petr Bakos, víc ho ale vzal za srdce fotbal, s nímž začal v pražském Meteoru. V Libni vydržel až do konce dorostu a rád na to vzpomíná. „Byla tam výborná atmosféra, skvělá parta. A také kvalita, jednou se nám povedlo i postoupit,“ vybavuje si mladá léta, po nichž ale s fotbalem nějakých deset roků skončil, i kvůli zranění. Hrál jen Hanspaulskou ligu malého fotbálku, kterou kopal ještě nedávno, než zasáhl covid a jeho parta se jako několik dalších prostě rozpadla…

Kdo ho dostal zpět na velké hřiště s travnatým pažitem? Bývalý výborný hráč Slaného a později Zlonic Michal Špeta! Velký kamarád do Petra před deseti lety „hučel“ tak, že se domluvili a možná ani Zloničtí netušili, jak kvalitního fotbalistu získali.

Pomohl jim k několika postupům ze třetí třídy až do kraje a rád na to vzpomíná. Před čtyřmi roky však vyslyšel nabídku Jedomělic a přešel k nim do B třídy. Opakovaně ho tady zradilo vážné zranění lýtkového svalu, naposledy loni před startem soutěže. Jedomělicím jeho góly na podzim hodně scházely a i kvůli tomu sestoupily. „Nejen já, ale i dost ostatních kluků bylo zraněných, to nám hodně ublížilo. Proto teď musíme klub trochu stabilizovat,“ plánuje člen Hradní stráže ČR.

Zatímco on musí hlídat prezidenta republiky dokonale, jeho tým proti Smečnu nejlepší soupeře soka neuhlídal vůbec. Po trefách Baža a dvou Valty prohrával 1:3 a po loňských domácích průšvizích byly Jedomělice zase trochu v šoku. „Zaskočili nás, to je fakt. Ale nezmatkovali jsme, řekli jsme si, že nemáme co ztratit a že jsme lepší. Soupeř navíc ke konci trochu odešel se silami a my to otočili. Jsme rádi,“ ulevil si muž, jenž se trefil hned třikrát.

Věří, že se v přeboru se budou Jedomělice za čas orientovat zase dobře, tým mají plný kvalitních borců. „A je tady na všechno víc času než bylo v kraji, ten je prostě o dost rychlejší. Nicméně podcenit nemůžeme nikoho,“ dodal Petr Bakos, pro kterého je kromě fotbalu a přátel už jediný vyšší zájem, koníček i zábava: jeho rodina. „Ta je nade všechno.“

