„Souběh Velkého Přítočna značil, že úroveň asi nebude dosahovat zápasu třetí třídy. Myslím, že to pro soupeře mohlo být ještě horší než 6:1, i když v úvodu jsme si mysleli, že se porazí sám a zaskočil nás prvním gólem,“ hodnotil útočník, který má aktuálně na kontě 14 branek a myslí si, že by to mohlo být i lepší. „Mám trochu pomalejší rozjezd. Jsem starší a moc netrénujeme. Spíše se občas sejdeme, tak bych to nazval. Mladé to dneska moc nebere a v podstatě je musíte poprosit. S kamarádem Danem Burlem ze Stochova jsme se shodli, že je to katastrofa,“ usmál se chlapík, který tak hledá jiné vyžití, nejraději jízdou na kole.

Mošnička - podobně jako slavný reprezentant Jan Koller proslulý svou výškou a silou, však začínal v jiné vesnici na Kladensku. Doma v Doksech, kde prožil nejlepší roky kariéry. Do Bratronic zamířil až poté, co si přetrhl křížový vaz a chtěl hrát už decentněji. Vybral klub z rodiště svojí manželky – prý jasná volba.

„Já v Doksech začínal, pak jsem byl v mládeži na Velké Dobré a potom v Kladně, na Novu a ve Slavoji, kde jsem ještě pod trenérem Petrem Fímanem zažil krajský přebor. Ale spadlo se a já se vrátil domů do Doks. Naštěstí tehdy začala slavná éra, kdy se šlo ze třetí třídy až do A třídy,“ vzpomíná na zlaté časy mužstva, které vedl Jiří Škvára a drápalo se pomalu na výsluní. „Pro mě to bylo asi nejlepší období. Dobří hráči, dobrá parta, sekretář pan Pavlíček. Hráli jsme dobře, dařilo se i mně. Jednou jsem dal snad 45 gólů za sezonu. Škoda, že jsem si pak přetrhl ten vaz,“ mrzí ho trochu.

Slovanisty rozvášnil sedmnáctiletý mladíček, Dubí perlilo v Tuřanech

Doksy pak trochu ustoupily, ale už bez Mošničky se pustily zase do díla a dnes už jsou v krajském přeboru, navíc hrají v krásném areálu, o kterém si Mošničkova parta mohla nechat zdát.

„Je to tam hezké, snad tam ještě za pár let bude mít kdo hrát. Také se zajdu občas podívat, i když už tam moc Dokesáků nehraje,“ říká.

A proč to Roman Mošnička jako opravdu skvělý střelec s postavou Jana Kollera nedotáhl dál? Jen se směje… „Když jsem byl mladý, byly ještě silné ročníky, se mnou vyrostla na Kladensku řada jiných výborných hráčů. Já nebyl při své výšce tak pohyblivý, to bylo největší minus. Koller měl to samé, ale když jsem četl jeho knížku, tak tam píše, jak ho právě ve Spartě museli rok učit finty, kam a jak se má hýbat,“ směje se, a je prý spokojen s tím, co docílil.

Fotbal hraje také jeho čtrnáctiletý syn, jenže ten ho kdysi překvapil. Nevybral si střílení branek po tátovi, ale jejich chytání! „Nedá se nic dělat,“ usmívá se táta a je rád, že syn u sportu vydržel. Čape za Lhotu u Oldřicha Moce, s nímž Roman Mošnička kdysi válčil na Novu a věří, že syn, který asi bude vysoký po něm, v bráně vydrží dlouho a fotbal ho bude bavit.

A sám bratronický kanonýr? Jeho protivníky ve třetí třídě nepotěšíme, hodlá hrát ještě dlouho. „Když to zdravotně půjde, rád bych vydržel zhruba do padesátky,“ dodal Roman Mošnička.

Nováček z Doks měl pozlobit Velim ještě víc