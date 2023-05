Zápas s Duklou začal jeho tým aktivně a mladý teprve dvacetiletý odchovanec Zelenče, Viktorky Žižkov a Sparty chtěl míč jen rozehrát. "Jenže mě napadal hráč Dukly, tak jsem si míč postrčil a rozhodl se pro dlouhý nákop na nabíhajícího Oskara Fotra. Nějak jsme to vzal silněji, spadlo to na zem a chytilo to o trávník vysoký odraz. Gólman Šťovíček to nečekal a míč přes něj doplachtil až do brány. Nic takového se mi nikdy nestalo, možná někdy v dětství na malém hřišti," usmíval se Viktor Pančev a přiznal, že původně měl obrovskou radost, ale později si řekl, že už z kolegiality by se tolik radovat neměl.

"Napadlo mi, co kdyby se tohle stalo mně, vždyť všichni chybujeme. A přiznám se, že tuhle chybu bych si rád odpustil, on se musel cítit hrozně," říká jasně.

Brankář Pančev skóroval! Pak ale Hostouň zasáhly hromy i blesky. Kdo skončil?

Určitě by si rád odpustil i zbytek poločasu. Jeho spoluhráči z dresu Hostouně si zřejmě mysleli, že Pančev bude stíhat všechno a kromě střílení branek také chytí všechny šance, do kterých Duklu B pustí. A že jich bylo.

To se ovšem nestalo, Pražané svoje kontry zakončovali nekompromisně a už v půli měli v kapse náskok 4:1. Po pauze přidali ještě jeden gól. "Strašně nás to všechny mrzelo, tenhle zápas se prostě vůbec nepovedl. Musíme to teď napravit v Sokolově a je jedno jak, jestli válkou nebo hezkým fotbalem. Hrajeme o dobrý konec sezony a pořád i o historicky nejlepší výsledek Hostouně v klubové historii," připomíná Viktor Pančev, že ve hře je pořád ještě šesté místo.

Bojovník Patrik Kincl jede po triumfu nad Vémolou do Kladna. Zvládne rekord?

Zda u konce sezony bude i on, to netuší. Před časem tenhle velký talent opustil v dorostu slavnou Spartu, protože tušil, že v mužském béčku by moc nechytal. V Hostouni sice šanci dostal, ale letos má za sebou jen osm zápasů včetně nešťastného poháru právě s Duklou. "Nepovedla se mi generálka před sezonou, takže šanci dostal Tety (David Tetour). Pak přišel ten MOL CUP s Duklou a já se blbě zranil, šili mě devíti štychy a já musel na další šanci počkat," vysvětluje Pančev, jenž sice párkrát do brány šel, ale pak se vše zase změnilo. S Davidem Tetourem tým jel na vítězné vlně, nebylo tedy co měnit. Na jaře se ke dvojce Tetour - Pančev přitáhl ještě David Vitásek z béčka a šancí zase ubylo.

"Loni to pro mně bylo samozřejmě o trochu lepší, chytal jsem víc. Ale zůstávám pozitivní, protože věřím, že když tomu budu dávat maximum, tak budu odměněn," dodal někdejší sparťanský spoluhráč Martina Vitíka či Patrika Vydry.

Ale zda bude jeho kariéra pokračovat v Hostouni, na to nedokázal odpovědět. "Tohle zatím opravdu nevím," uzavřel.