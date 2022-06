O víkendu ukázal, že to umí nohama zblízka, zpoza vápna i hlavou. Každé zakončení bylo jiné, Skořepa byl vždycky hodně šikovný.

To bylo jasné už od jeho mládežnických roků ve Spartě Kladno, kde v té době vyrostla opravdu spousta talentů. Vybralo si ho sousední Kladno, kde kopal od žáků až do osmnácti, pak si ho spolu s Davidem Čížkem vybrala Příbram. „Tam to nějak nevyšlo, přesně ale nevím, proč. Snad že se pánové Starka a Novák nedohodli na penězích, a tak jsem šel do Boleslavi,“ vzpomíná.

Nakonec se vrátil do mužů Kladna, které právě sestoupilo ze druhé ligy a Skořepu vítalo rádo, byl v něm potenciál. Dal góly, mužstvo se v ČFL po předešlých dvou sestupech udrželo. A jaký byl nejhezčí? „To nevím, ale premiérový byl zajímavý. Lukáš Hajník kopal penaltu, brankář ji vyrazil a já tam skočil rybičku a doklepl do brány,“ vybavuje si jeden příjemný moment.

V další sezoně už Kladno ČFL neuhájilo, v posledním kole ho poslaly dolů Kunice se spoustou ex-kladenských hráčů a trenérů.

A Skořepa přešel do Tuchlovic, které měly ambice dostat se do krajského přeboru. Jenže tam přišlo první velké zranění kolena – levého, a první dlouhá pauza. Po ní už přesun do Stehelčevsi, která leží nedaleko jeho Dřetovic. Koušou tohle sparťané, nebo žádají svého souseda domů? „To víte, že žádají, a nejen oni, volá mi dost klubů. Já jsem ale ve Stehelčevsi spokojený. Je tady výborná parta a lidé kolem klubu pro něj dělají strašně moc. Je to opravdová láska ke klubu a tohle si cením,“ říká Stanley, jehož SK Stehelčeves letos slaví sto let trvání a býval by si asi přál, aby si nadělil dárek a postoupil do okresního přeboru. „Těžko říci, jestli bychom na okres měli, třeba ano. Každopádně byl Hrdlív lepší a my se nedokázali držet top týmů,“ přemýšlí nahlas chlapík, jenže se před dvěma lety opět vážně zranil a plastika tentokrát pravého kolena ho na půldruhého roku vyřadila.

Také kvůli operací Stanislav Skořepa svoje velké fotbalové nadání nevyužil víc, sám si je ovšem vědom, že za tím bylo i něco dalšího. „Člověk změnil priority, přišlo zaměstnání, tréninku už jsem nechtěl dávat sto procent. Ani životospráva nebyla ideální, vím to. Nicméně fotbal pořád miluju a dokud to půjde, budu hrát. Ve Stehelčevsi, se skvělými lidmi,“ dodal Kanonýr Deníku Stanislav Skořepa.

