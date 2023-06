Vychytal 24 výher ve 24 zápasech, dostal v nich pouhých 21 gólů. A tak činíme na konec roku výjimku a do rubriky Kanonýr Deníku vybíráme Jaroslava Prosického, brankáře lídra třetí třídy B Sokola Olovnice. Od nové sezony bude naše rubrika patřit všem zajímavým hráčům a ne pouze střelcům, byť ti bývají na fotbale nejpopulárnějšími postavami.

Fotbalová Olovnice slaví - porazila Stehelčeves a bez ztráty bodu ovládla III. třídu B. Jaroslav Prosický hájí její branku. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Jaroslav Prosický přichází teprve do nejlepších brankářských let. Odchovanci Olovnice, který však působil dlouho i u sousedů ve Velvarech, je teprve 25 let. Přesto vyhrál třetí třídu B už jednou a také téměř rekordně. „Tehdy jsem chytal za béčko Velvar, kde jsme měli ve třetí třídě také skvělou sezonu. Ale jednou jsme tehdy prohráli, tady s Olovnicí ani jednou. To je úžasné, nikdy jsem nic takového nezažil a až budu starší, budu mít na co vzpomínat,“ usmíval se mladík, jemuž kvůli rozhovoru utekl pokřik vítězné kabiny (taky mohli kluci počkat, že jo?).

Olovnice žije luxusní fotbalový sen, klub ovládl drtivě i anketu Deníku

Prosický se na kamarády nezlobil, v Želva Areně žije fotbal na plné pecky a v neskutečné pohodě, jaká tady snad nikdy nebyla. Potvrzuje to i Jaroslav Prosický: „Funguje tu skvělá parta, všechno celý rok klapalo. Dva zápasy byly těsné o gól, jinak jsme vše zvládali v pohodě. Drželi bychom spolu, i kdyby se prohrálo, to jsem si jistý. A když máme něco na srdci, je na hřišti skvělá hospoda a tam po zápase probereme, co je potřeba.“

Doutníky, dýmovnice, poháry. Olovnice slavila postup bez jediné ztráty

Gólman nevidí na fungování olovnického klubu jediný mráček. „Areál máme krásný, hřiště řekl bych nádherný, za to musíme poděkovat našemu Fandysovi (Novákovi). A teď už si jenom úspěch trochu oslavíme a těšíme se na okresní přebor. Nebude to nic jednoduchého, ale myslím, že aspoň do poloviny tabulky bychom být mohli,“ dodal Jaroslav Prosický.

Udrží svou skvělou bilanci i ve vyšší soutěži? Uvidíme na podzim.