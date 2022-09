"Spíš je to náhoda, i když je to můj oblíbený soupeř, to ano. Hlavně mi však perfektně přihrávali spoluhráči, já jen chodil sám na bránu," vyprávěl Šimon, jehož hned po utkání Dobráci kontaktovali. Střelec jako on by se jim moc hodil i do áčka, které se v A třídě trápí. A nebylo to jedné laso, které v létě chytil.

"Pan Stříška z Velké Dobré mě chtěl už v létě a teď přišel znovu. Řekl jsem mu, ať to na vedení zkusí, ale že si myslím, že mě pan Bešta (předseda Tuchlovic) nepustí. Už proto, že klub chce s béčkem postoupit do přeboru. Ozval se mi i Braškov, kam bych šel býval raději. Vyzkoušel bych novou soutěž, byla by to výzva. Jenže nepustili mě," krčí rameny hráč s mimořádnou kopací technikou.

Otázkou je, proč tak dobrý hráč nehraje za A tým Tuchlovic v krajském přeboru. Bez nadsázky lze totiž říci, že Procházka by měl dokonce i na ty nejvyšší soutěže. Bohužel, problémem je u něj kondice. Po vážném zranění kotníku už se do ní nedostal, zvlášť když pracuje v Legu na směny a nemůže pravidelně trénovat. "S trenérem áčka panem Supáčkem jsem o tom mluvil už když před časem přišel. Zatím nemám jinou práci, kde bych s vydělal jako V Legu a ještě mohl na tréninky. Takže s tím nemohu nic udělat," vysvětluje pořád ještě mladý borec, který tak s největší pravděpodobností zůstane v Tuchlovicích, kde může áčku občas citelně pomoci jako střídající borec a jako zásadní opora béčka.

Koneckonců výzva vyhrát třetí třídu a postoupit do okresního přeboru není marná. "Chtěli jsme nahoru už v minulé sezoně, kdy byl nakonec o něco lepší Slavoj Kladno. Škoda, protože si myslím, že máme úplně srovnatelný tým, u nich je to hodně jen o jménech. Každopádně pokud bychom nepostoupili teď, byla by to už ostuda," naráží na fakt, že za rezervu chodí opravdu vynikající plejeři a od nové sezony i dlouholetá opora áčka Tuchlovic Marcel Kedroň.

Na jakou střeleckou metu jeho pověstné přihrávky mohou katapultovat Šimona Procházku v tabulce střelců, to se ještě necháme překvapit.

