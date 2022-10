Ten se vrátil do Slatiny teprve v zimě, když mu bylo čtyřiatřicet. Kdysi právě odsud vyrazil do fotbalového světa, kde ale adresy moc neměnil. Hrál v mládeži Kralup nad Vltavou 1901, pak si vyzkoušel rok dorosteneckou ligu v Kladně pod vedením kouče Martina Čurdy. „Hrál tam s námi třeba Vít Beneš, který dodnes kope první ligu v Olomouci. Byl jinde než my ostatní,“ vzpomíná Jeřábek.

Ten se později vrátil do Kralup, se kterými pár úspěchů získal včetně postupů do vyšších soutěží. Když mu bylo osmadvacet, dostal ještě laso od Libčic a i tam odehrál slušnou část kariéry. Loni po podzimní části se tam rozloučil a zamířil směrem domov. „Celý život pracuji na směny a pořád jsem si je musel s někým měnit, přehazovat, případně brát na zápasy dovolenou. Už mě to unavovalo, člověk si chce užít také něco jiného než jen fotbal. Navíc ve Slatině hrajeme dobře. Pár hráčů by klidně mohlo kopat výš, jenže mají to podobně jako já, už prostě z nějakého důvodu nechtějí. Partu máme výbornou, takže žádný problém,“ vypráví.

Jeho slova vlastně potvrdil sám slatinský klub, když mu v létě nabízelo vedení OFS Kladno dodatečný postup, ale nebyl o něj až takový zájem. „Myslím, že ani teď to nebude jinak, hrajeme sice nahoře, ale pro pohodu a bez nějakých ambicí,“ dodal Jan Jeřábek.

