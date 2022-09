Do fotbalu se sice Jakub Šimůnek časem vrátil, ale už jen do toho menšího. Přesto v létě trochu překvapilo, že mění dres Švermova za dřetovický. Ve Spartě je ale spokojen a pěti góly proti Knovízi ukázal, že už si zvykl. A pochopitelně vyhrál další díl naší ankety Kanonýr Deníku.

Dřetovice proti Knovízi nemohly chytit v koncovce správné rytmus, a tak v poločase dost šokujícím způsobem prohrávaly 1:2. Jenže po přestávce vyslaly na hřiště novu posilu Vladimíra Kolmistra, ten hned vyrovnal a rozjel show, která se zastavila až na deseti brankách. Šimůnek jich dal rovnou polovinu, žádný gól ale neupřednostnil. „Byla to zásluha celého týmu. Já jsem útočník, ode mne se očekává, že budu akce kluků zakončovat. Dařilo se všem, proto jsme to nakonec otočili,“ říká pětadvacetiletý hráč.

Právě s Kolmistrem se velmi dobře zná, jejich osud je podobný. Oba byli obrovskými talenty, oba prošli Slavií - paradoxně teď válí oba za Spartu. Kolmistr byl i v zahraničí, ať už v mládeži, nebo teď naposledy v Rakousku. "Ale také on je po zranění. A protože se známe, jenom jsme se kvůli menšímu věkovému rozdílu míjeli, zkusil jsem ho já, trenér Bejbl, kapitán Tesařík a David Ploc oslovit, jestli se nechce rozehrát u nás. Souhlasil a já jsem rád, že si s ním konečně zahraju. Uvidíme, jak u nás zůstane dlouho,“ vysvětluje Šimůnek, jak se Kolmistr ocitl u Dřetovického potoka.

A jak se tam ocitl on, když na něj ještě nedávno Švermov spoléhal a dokonce tam trénoval A tým jeho táta Jiří? Vlivů prý bylo víc, každopádně v dobrém neodcházel. „Postupně jsem tam ztratil lásku k fotbalu. Jednou mi střídali, to ano, ale bylo toho víc a nebyl jsem sám, kdo odešel. Z té naší staré party nejdřív táta, pak i další kluci jako Podraný, Vošmík, Vaněk. Prostě jsem chtěl změnu, Dřetovice za mnou chodily už delší čas a já se rozhodl pro ně. Myslím, že to byla výborná volba,“ chválí si svoje jarní rozhodnutí.

Co ve Spartě našel? Fajn zázemí a hlavně fajn lidi, s nimiž si rozumí. Na hřišti i mimo něj. Chce týmu pomoci a zároveň se fotbalem bavit. Když bude dávat góly – a to on moc rád – budou prý spokojeni i jeho nejbližší. „V rodině mám velkou oporu, díky podpoře manželky se cítím dobře i na fotbale,“ říká hrdý otec dvou dcer, což je dneska u pětadvacetiletého kluka minimálně nezvyklé. „My to takhle chtěli. Mít naše skvělé holky dřív, abychom na sebe později měli víc času,“ směje se Jakub Šimůnek, ale zda přijde řada i na malého fotbalistu, o tom pomlčel.

A vrátil se k fotbalu, kde jeho tým má tak silnou sestavu, že by klidně mohl zaútočit na postup, i když kohoutů s vážným zájmem je tady víc. Zdá se, že hlavně Olovnice je nabitá… „Je fakt, že tam mají pár kluků, co hráli někde výš, ale pro mě je nejtěžším soupeřem asi Stehelčeves, přece jen je to náš soused a rival. Teď ztratili poprvé body v Tuřanech a ty čekají nás. Bude to zápas o šest bodů, takže hodně důležitý. Ale znovu opakuji, že v Dřetovicích je pro nás hlavní, abychom měli z fotbalu radost. Pro mě to platí dvojnásob, protože nevím, jak mi koleno vydrží dlouho, jestli týden, sezonu, nebo ještě několik let,“ dodává adept na korunu krále střelců III. třídy.

