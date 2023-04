Rubrika Kanonýr Deníku je nejčastěji o hráčích z nižších soutěží, ti dají obvykle víc gólů než ti z divize a výš. Tentokrát je vše jinak. Šíma zářil, dal čtyři góly, k tomu rozdával přesné pasy, a kdyby nechtěl v závěru přihrávat kamarádům, i když byl sám před opuštěnou bránou, mohl dát branek klidně pět. „Já nedal v chlapech nikdy ani tři, natož čtyři. U té poslední šance jsem obešel gólmana, ale pak se mi míč zapletl mezi nohama,“ usmíval se sedmadvacetiletý borec, kterého teď čeká platba do klubové kasy. „Nevím, co mi pokladník Jirka Růžička nachystá, ale něco určitě ano. Dozvím se to na úterním tréninku.“

Odchovanec Kladna zářil už v mládeži, kam ho přivedl jeho táta, který hraje snad dvacet let za Pletený Újezd a fotbal také miluje. Když byl Dominik ještě malý, výkonem jste ho všimli hned, i když fotbalu třeba ani nerozumíte. A to prošel všechny možné posty od stopera přes krajního beka, křídlo až nyní na hrot útoku. „A mimochodem jsem za SK pár zápasů i odchytal,“ chlubí se. Koneckonců proč ne, nakonec hodně vyrostl a měl namířeno do profifotbalu.

Zkoušely ho Štěchovice, ale vrátil se do Kladna a okamžitě se ve Slaném vážně zranil. Přetržené vazy v koleni asi cestu do nejvyšších lig zastavily definitivně. „Zranění jsem měl víc, ale to první bylo podle mne nejzásadnější, kvůli němu už to na vyšší fotbal nebylo,“ je smířen s realitou.

Dominik je velkým smolařem, první operace nebyla poslední. Už za sebou má tři na koleni, a když už bylo loni v pořádku, v létě si zlomil v úvodu sezony čelist.

Několikrát při zranění hodně přibral, návratu do áčka Kladna už ne každý věřil. Dominik Šíma v sobě ale má něco, co nemá každý: vůli. Kdo dokáže zhubnout tak, jako se to povedlo třeba teď jemu, zaslouží kredit. „Jasně, není to sranda. Nejdřív zkoušíte běhat, ale když máte deset kilo nahoře, tak už to nestačí. Musel jsem upravit i jídlo. A hlavně když se pak dostanete do tréninku, už to jde lépe,“ vysvětluje.

A tréninky má podle Šímy Kladno velmi dobré, chválí celou trojku koučů a bývalých ligových borců Jana a Tomáše Procházky a Václava Kaliny. „Já byl navíc celou zimu zdravý a udělal jsem kompletní přípravu, takže se fyzicky cítím nejlépe za poslední minimálně čtyři roky,“ hlásí fotbalista, jehož góly mohou dotáhnout Kladno až do ČFL, po které klub touží.

Ztráta na vedoucí Českou Lípu je ale pořád dost velká, šest bodů. „Hrajeme dobře, ale pokazili jsme zápas na Újezdě, takže to nemáme úplně ve svých rukách. Nicméně budeme se snažit dál a uvidíme, co se z toho vyvrbí,“ dodal Dominik Šíma.

První Kanonýr Kladenského deníku jara 2023.