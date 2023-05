„Ale proti Stochovu žádný extra nepadl. Jednou mi hodně vyběhl gólman, jehož jsem oběhl a dovedl míč až do prázdné brány, pak mi krásně nahrál Miroslav Sikora a nakonec to byl nájezd dvou na jednoho. Taková klasika,“ mávl rukou Šmolík, který pochází z Velvar a první registraci ve fotbale mu dělali v Černuci. Vše poměrně daleko od Kladna.

„Jenže já hrál hokej a za ním jsem musel do Kladna. Byl jsem tam až do dorostu, kdy mě přibrzdilo zranění,“ říká Adam Šmolík, který se s mladším dorostem Rytířů dostal i na závěrečný republikový turnaj o titul mistra ČR. O tom se dnes kladenské mládeži může jen zdát. „Bohužel jsme tam neuspěli, ale úspěchem bylo už to, že jsme se na turnaj probojovali,“ upozorňuje někdejší spoluhráč dnes extraligových hráčů Matyáše Filipa, Ondřeje Bláhy, také jeho bráchy Martina nebo řisutského Adama Zicha.

Nižší soutěže: kantor před svými žáky málem sestřelil gripeny

Teď už Šmolík hokej nehraje, hlavně prý kvůli nedostatku času, ale fotbal ho baví. „Kamarád Lukáš Jelínek mě přemluvil, ať jdu na Novo, což bylo dobré rozhodnutí. Jediné, co mě mrzí, že jsme se loni špatně scházeli a kvůli tomu sestoupili z okresního přeboru. S tím scházením jsme se nezlepšili ani na podzim, teď je to trochu lepší, ale bodů by na můj vkus mělo být víc,“ myslí si aktuálně hlavní střelec kdysi slavného klubu, jehož na hattrick čeká zřejmě nějaké placení. „Nikdo nic neříkal, ale tak nějak s basou počítám,“ usmál se útrpně Adam Šmolík.

Mimochodem Adam není pouze šikovným hokejistou nebo fotbalistou, ale má i umělecké sklony. Baví ho focení, ale na dnes moderní digitál, ale na klasický film. To už se dneska nevidí. „Baví mě to hodně, ale že bych se na něco specializoval, to vůbec. Poslední dobou mě baví fotit třeba zajímavé budovy, ale také třeba přírodu. Nicméně posílat fotky do nějakých soutěží, takovou ambici nemám,“ usmál se Šmolík, ale přece jen už jeho fotky trochu veřejné jsou.

Vytvořil totiž fotoknihu, kterou dostali jako dárek někteří jeho blízcí a kamarádi.