Nejen Karabín, ale třeba Jasz, Pankevych, Merchuk, Atamanchuk, Menshykh, Krutoshynskyi. Ukrajinských jmen najdete ve slánské skupině třetí třídy opravdu dost. Ale není to jen důsledkem současné války s Ruskem a hromadného exodu Ukrajinců do české kotliny. Mikhaylo Karabín přišel do Česka už před patnácti roky, tehdy mu bylo dvacet. Živí se jako instalatér a topenář, žije v Praze a kolem ní také začal kdysi hrát fotbal, který už uměl z domoviny.

„Zkoušel jsem to v Povltavské, tehdy to byly Štěchovice a hrály divizi. Ale s tréninky to bylo špatné, nestíhal sem. A tak jsem šel na nějaký čas na Zličín,“ vrací se k pražské kariéře, kterou vyplňuje i hraním Hanspaulské ligy.

Tým Dynamo UK tam patří k nejlepším a hraje nejvyšší soutěž. „Úroveň a kvalita hry je tam vysoká, čeští kluci jsou šikovní. A my se také snažíme, bohužel si myslím, že právě tam jsem si přivodil zranění nohy,“ vrací se Mikhaylo k dlouhé absenci.

To už hrával v Dřetovicích, kam ho před časem přivedl Alexandr Jasz, stoper.

Kvůli zranění má na kontě aktuálně jen devět branek, z toho pět z posledního mače s Neuměřicemi. To spoluhráč El-Mokhtary jich nastřílel 23 a soupeří s hrdlívským Danielem Novým o korunu krále střelců.

„Neuměřičtí kluci byli přece jen starší a jsou poslední. Také zkoušeli ofsajd-systém a moc jim to nevycházelo, i když jejich lajnový dělal co mohl,“ smál se rychlý pětatřicátník, který měl pět branek na kontě už ve 40. minutě. „Gólů jsme dali víc, ale s těmi ofsajdy jich nemáme tolik započítaných. Každopádně jsme hráli také na Younese, aby se přiblížil Novému,“ přiznal Karabín pomoc kamarádovi, jenž zaznamenal hattrick.

Bohužel, mnozí Ukrajinci prožívají aktuálně těžké časy. Po napadení ruskou armádou se země brání a spousta civilistů mateřskou vlast opouští. „Já ale mezi napadenými naštěstí nikoho neměl. Jsem ze západní Ukrajiny od polských hranic, kde Rusové sice vybombardovali letiště, ale jinak nebyl zásah takový. Ale míří sem spousta našich a snažíme se jim pomáhat jak to jen jde. Materiálně i penězi, jsou to naši lidé,“ dodává Mikhaylo Karabín s vírou, že konflikt co nejdřív skončí.

Mikhaylo Karabín v dresu DřetovicZdroj: archiv M. Karabína

