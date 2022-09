Kladenský Slavoj se sice zpočátku duelu se Zlonicemi trochu s koncovkou pral, ale po přestávce se rozjel a vyhrál 12:1! „Šest gólů za zápas jsem v dospělém fotbale určitě nikdy nedal. A to si myslím, že kdybych se ze začátku nezastřeloval, mohl jsem jich dát klidně deset. Ke konci už protivník úplně odpadl,“ popisoval sobotní boj Martin Kaválek.

On sám nechápe, na jakých to vlnách Slavoj pluje, když po výhře 8:1 připíše porážky 1:5 a 1:7, teď zase vyhraje 12:1. „To nechápu ani já a asi nejsem sám,“ usmívá se člen klubu, který už vyměnil trenéra, nicméně za Davida Müllera všechno házet nechce. „Je fakt, že se teď vyčistil vzduch. On to vzal hodně vážně, ale podle mne v okresním přeboru nejde, abyste chodili na všechny tréninky, nebo pak nehráli. Nicméně naše prohry nebyly o Davidovi, protože Vinařice nás prostě přejely, s Přítočnem jsem hrát nebyl, tak nevím,“ vypráví odchovanec Nového Strašecí.

Foto: Fotbalové Kladno se dočkalo, na SK je nový parádní umělý trávník

Ten má za sebou ve třiceti letech už několik štací. Nejčastěji a nejvýš hrál divizi právě za mateřský klub a zakopal si tam mimo jiné v době, kdy klub pomáhaly zachraňovat ex-ligové posily Flachbart, Obermajer nebo Abraham, což byl zajímavý zážitek. Kopal i za dorost Kladna, prošel SK Rakovník, Vraným, Lhotou. Naposledy byl pár let v Libušíně.

Nejvíc, jak už bylo řečeno, odkopal v Novém Strašecí. Tam odehrál nedávno asi nejlepší sezonu, kdy nasázel celkem 20 gólů, navíc jeden hezčí než druhý. Je totiž opravdovým specialistou na nádherné branky, nikdo lepší v tomhle ohledu na Novostrašecku a Kladensku nehraje. Několikrát byly jeho parádní rány do šibenice, nebo třeba trefa nůžkami zařazeny do nejrůznějších soutěží. A vyhrávaly. „Pěkné góly opravdu dávám často a myslím, že v tomhle ohledu jsem v okolí nejlepší. Nicméně vážně netuším, čím to je,“ směje se Martin. Kdo na fotbaly chodí, ví, že parádami stojí hlavně skvělá kopací technika, protože v té jeho nohy vládnou na rozdíl třeba od běhání, tam jsou opatrnější.

A možná někdy i trochu utahané, protože Kaválek tráví s merunou u nohy obrovské množství času. Jeden čas hrál nejen fotbal, ale také futsal či sálový fotbal. Doslova neslézal ze hřiště a to už nechce. „Teď ve třiceti vidím, že to je trochu moc. Když skončíte futsal v pátek v deset večer a zápas Slavoje začne v sobotu ráno v deset, tělo nestihne zregenerovat. Proto přemýšlím, že už s futsalem uberu, i když letos asi ještě hrát budu,“ přemýšlí nahlas.

Vrací se ještě ke Slavoji, kde chce nějakou dobu vydržet, stěhovat už se nechce. Má to blízko z domova, jsou tu jeho kamarádi v čele s Michalem Zieberem, který se také na přestupu podílel nejvíc. „Přišli sem kamarádi z Libušína, další už v týmu hráli, mám to za barákem. Můžeme si fotbal trochu víc užít. Navíc v zaměstnání jezdím po celé republice a trénovat se mi vždycky už nechce, proto je nižší soutěž lepší. Asi kdybych bydlel ve Strašecí, byl bych tam, protože tam také hraje řada mých kamarádů, nicméně aktuálně je pro jasně nejlepší Slavoj,“ má jasno Martin Kaválek.

A kam si myslí, že by měl jeho současný klub vystoupat? Opravdu může myslet na postup, o čemž mluvil už před sezonou? „Ty dvě vysoké prohry náš případný postup staví do jiného světla, nicméně je teprve začátek soutěže a ztrátu takovou nemáme. Uvidíme, co další soupeři. Podle mne by Slavoji minimálně B třída slušela,“ usmál se na závěr střelec par excellence Martin Kaválek.

Jízdu Jedo nezastavily ani Vinařice, Slavoj natočil Zlonicím potupnou dvanáctku