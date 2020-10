Jak přiznal, byl trenérem dopředu pověřený trestňák zahrát. „V minulém kole jsme měli tři nebo čtyři nevyužité standardky. Něco jsme si k tomu řekli a teď to padlo na mě. Navíc se kopalo z mého oblíbeného místa, z kterého si věřím,“ řekl s tím, že podobný gól zaznamenal před pěti roky také v dresu Rakovníka, takže se o premiérový zásah z přímého kopu nejednalo.

Že by kopací techniku piloval na tréninku odmítá. „Na tréninky už nechodím. Jsem rád, že si jdu o víkendu zachytat,“ řekl devětatřicetiletý Šimek, jenž je aktuálně druhým nejlepším střelcem mužstva za třígólovým Červenkou. „Je to smutné,“ pousmál se.

Poprvé letos skóroval ve vítězném utkání ve Hřebči (3:2), kde poslal svůj tým penaltou do vedení 1:0. A to má ještě v plánu skórovat po rohu, aby měl sbírku zásahů pestřejší. „V poslední minutě za nepříznivého stavu to určitě zkusím,“ podotkl borec, jenž první fotbalové krůčky udělal na Stochově.

Na závěr mezi tři tyče. Martin Šimek na začátku kariéry udělal skok, který se málokterému brankáři podaří. Kouč divizního Kladna Miroslav Koubek tehdy hledal brankáře a vůbec nemusel chodit daleko. Šanci dal mladíkovi, jenž se solidně oháněl v bráně Novo Kladna hrajícího I. B třídu. Ten ji chytil za pačesy. „Byla to nejvyšší soutěž, kterou jsem chytal a mám na to jen nejlepší vzpomínky,“ uzavřel.