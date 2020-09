Šestigólový nášup do sítě rezervy Přítočna v podání kanonýra Bratronic Romana Mošničky byl nejvýraznějším střeleckým počinem uplynulého kola okresních fotbalových soutěží. Jeho tým vyhrál utkání III. třídy divokým poměrem 8:3.

Memoriál L. Oliče v Bratronicích vyhráli domácí / Momentky z utkání Bratronic se Sýkořicí / 10. 8. 2019, Roman Mošnička | Foto: Kladenský deník / Bohumil Kučera

Jedenačtyřicetiletý borec měl střílení gólů vždycky v popisu práce. Ať to bylo na kladenském Novu, v Družci či rodných Doksech, kde prožil nejkrásnější roky kariéry. „Tenkrát jsme postoupili z trojky až do krajské I. A třídy. Nejcennější bylo, že jsme to dokázali s kluky z Doks,“ řekl.