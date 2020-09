„Vyhráli jsme vysoko, ale byl to nejtěžší zápas a nejkvalitnější soupeř v sezoně, když mluvíme o B třídě,“ řekl devatenáctiletý mladík a nezapomněl pochválit spoluhráče. „Můj hattrick je zásluha celého týmu. Vždyť Pospí (Pospíšil) mi to dvakrát skvěle přihrál a jednou soupeř chyboval, pak stačilo jen trefit míč k tyči,“ popisoval.

Nezapomněl si ze sebe udělat i trochu legrace, to když hodnotil šanci, při níž zakončoval levačkou, ale upadl. „Tam se potvrdilo, jaký jsem šmatlák,“ usmál se.

Byly to jeho první zásahy v sezoně, přitom v přípravě se prosazoval i proti silnějším mužstvům. Střelec ale potřebuje sebevědomí, třeba přijdou další góly rychle po prvním hattricku. „Někdy góly dáte, patří to k tomu. Tady jsou jak v divizi, tak v Hostouni zkušení stopeři. Jsou tvrdší v soubojích a na to jsem nebyl zvyklý, takže to bývá hodně těžké, ale snažím se,“ říká student kladenské střední školy v ulici Jana Palacha, který zatím v pohodě zvládá i dojíždění domů.

A s volbou jít kdysi jako malý kluk do Kladna je dokonale spokojen. „Byla to dobrá volba, nelituji toho. Je tady skvělá parta a doufám, že uděláme nějaký úspěch. Třeba se povede dojít s Kladnem do ČFL,“ vyslovil Matěj Šnobl na závěr svůj nejbližší fotbalový sen.