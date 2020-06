Letos se váš kemp bude poprvé konat v Čelákovicích. Z jakého důvodu jste změnili místo?

Je to z určitých organizačních důvodů, které nás k tomu přiměly. V Ostré je fajn prostředí, organizovali jsme tam předchozích pět ročníků, ale bylo na čase se posunout dále. V Čelákovicích je vždy skvěle připravené hřiště, což znám i já sám z různých letních turnajů, které jsem tam odehrál. Čelákovice jsou pro nás vhodné i logisticky, protože tím umožníme naší školu navštívit i dětem blíže ku Praze nebo přímo z Prahy.

Co by si s sebou děti měly na kemp přinést?

Určitě dobrou náladu, chuť učit se nové věci, zlepšovat se a makat na sobě. Vše ostatní pro ně budou mít připravené trenéři (smích).

Co čekáte, že to malým fotbalistům přinese?

Přál bych si, aby si děti odnesly nejen hezké vzpomínky, ale také nové zkušenosti, dovednosti a pozitivní vztah ke sportu jako takovému. Ale samozřejmě se pořád bavíme o kempu pro děti ve věku šest až patnáct let, takže hlavní je, aby je to bavilo.

Jak často budete školu navštěvovat?

Snažím se každý turnus navštívit jednou až dvakrát a samozřejmě záleží na tom, jak nám bude probíhat příprava. Letos je vše kvůli koronaviru posunuté a ani já teď přesně nevím tréninkový plán na červenec. Co mohu ale slíbit je, že kromě mě děti navštíví i další mojí spoluhráči nejen ze Sparty. V minulosti se na kempu ukázali Bořek Dočkal, Tomáš Necid, Horst Siegl, Jirka Novotný, Roman Bednář a spousta dalších. Nechci na někoho zapomenout, ale tím, že letos bude již šestý ročník, tak máme kus práce za sebou.

Budou se moct děti letos těšit na nějaké novinky?

Určitě. Letos se děti mohou nově těšit na testování fyzických a technických dovedností od ProFútbolAnalytics a prvně letos děti budou mít svůj tréninkový deník, který bude sloužit jako zpětná vazba, a do kterého jim trenéři budou psát hodnocení jednotlivých fotbalových činností, soutěží a podobně.

Plánujete do budoucna nějaké změny nebo vylepšení?

Každý ročník se nějakým způsobem posouváme. Čerpáme ze zkušeností z předešlých let a také ze zpětné vazby od rodičů a dětí. Snažíme se, aby byl kemp pro děti co nejvíce atraktivní. Máme stále nové nápady, které se snažíme vždy nějakou formou zakomponovat a využít.

Máte pro mladé fotbalisty nějaký vzkaz?

S některými účastníky se uvidím již poněkolikáté, pro některé to bude letos poprvé, ale na všechny z vás se velmi těším a věřím, že si to spolu zase užijeme. Minimálně jako v předchozích letech.