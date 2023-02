Nejprve bílí neuhlídali Ondřeje Nolla a ten po rohu vyrovnal na 3:3. Vypadalo to, že bitvu o pizzu (v tomto případě cennější než Pohár FIFA či vítězná trofej Champions League), rozhodnou až pokutové kopy, ale pak se uvolnil Matěj Šnobl, přesně zamířil a jeho mužstvo už cenný triumf udrželo.

Tomáš Borák klesl na kolena jako to dělávají po vzoru Björna Borga vítězové Wimbledonu, Jakub Balšánek ho objímal a volal, že si dá sýrovou. Radovali se i další modří, brankář Cimrman, zkušený Pechr či mladíci Kafka, Pospíšil, Slabý, Dostál, Abrham a Čermák.

Mezi poraženými byli naopak persony jako Holub, Rendla, Růžička nebo Šíma, ale také Procházka, Kolářský, Blažek, Pokorný, Veiner a posila z Moravy Daníček.

Foto: Velvary trápily áčko Dukly i kouč Radu, vedení ale nakonec neuhájily

Výsledek pochopitelně nebyl tím, co by zajímalo trenéry. Ten hlavní – Jan Procházka – se během utkání pohyboval na opačné straně od laviček a poctivě si zapisoval všechny údaje.

Nicméně prostor k hodnocení dostal jeho mladší brácha Tomáš, asistent a tentokrát rozhodčí. Kdy jinde se povede, aby zápas hodnotil právě rozhodčí? „Bylo to na prd, každý mi nadával, co mám pískat! Samozřejmě si dělám srandu,“ smál se Tomáš Procházka a už vážně dodal, že poznal, jak to mají rozhodčí složité. „Musí se rozhodnout v daný moment a já se navíc bál, abych klukům nějak nepřekážel při jejich akcích. Jinak byli v klidu až na konec, který už byl malinko vyhecovaný, ale podle mne je správné, že má hra náboj. Asi tomu prospěla i ta sázka o pizzu, ve středu bude v kabině veselo,“ těší se Tomáš Procházka.

I počtvrté Rytíři přemohli Litvínov, naději jistil stým gólem Plekanec

Z pozice rozhodčího získal i jeden zajímavý poznatek, který na lavičce nemá. Viděl blízka, jak spolu hráči při hře komunikují. „To normálně ze střídačky neslyšíte, tady jsem to měl před sebou a bylo to docela zajímavé,“ dodal asistent trenéra Kladna s tím, že jedno vyloučení v zápase písknout měl, jenže nenašel odvahu a vlastně ani karty. „Brankář Cimrman fauloval s jasné šanci, asi by normálně červenou dostal, ale gólmanů máme aktuálně málo a já stejně karty neměl,“ zakončil opět s úsměvem Tomáš Procházka.

My doplňme, že z největších jmen chyběli na trávníku nemocní či zranění brankáři Pettík s Vokounem, Čížek a posila z Velvar Pihrt.

Další duel odehraje Kladno za týden v sobotu 1. února od 10:00 hodin proti třetiligovému Královu Dvoru. Opět na nové umělce v Kladně.