Zajímavý pohled se naskýtal fanouškům v sobotu při pohledu na hrací plochu zápasu F:NL mezi Duklou Praha a MFK Chrudim. Proti sobě totiž nastoupili dva Kladeňáci a navíc bratranci. Chtěla tomu i náhoda.

Sverli spolu hodně soubojů, ale po zápase Dukla - Chrudim se bratranci Jan Halász (vlevo) a Jiří Hrubeš objali. | Foto: Jaroslav Hrubeš

Když se zranil syn legendárního desetibojaře Šebrle, šel v 18. minutě na hřiště na pozici levého útočníka hráč Dukly Jiří Hrubeš. Od začátku pak na pravém beku operoval v dresu Chrudimi jeho bratránek Jan Halász.

Hráli tedy na sebe a oba mohli být nakonec spokojeni, celky si rozdělily po bodu za remízu 1:1.

Halász i Hrubeš hráli za úspěšný mládežnický celek Kladna, z něhož vyšel třeba i aktuálně pardubický Vlček či plzeňští Kronus a Vrba.

Později přešli do větších klubů. Hrubeš do Dukly, kde se dostal až do A týmu a stal se loni jeho pevnou součástí. Halász si dokonce zahrál už nejvyšší soutěž, a to při jeho pardubickém angažmá. Nyní hostuje fotbalista známý auty házenými s přemetem v Chrudimi.