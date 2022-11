Debut v A týmu je pro Kronuse přitom pouze pět dnů starý, v sobotu ho ve Zlíně trenér Michal Bílek dal do sestavy na posledních pět minut. Byl to první Adamův start v nejvyšší soutěži.

A hned tedy následovala Liga mistrů a ještě proti Barceloně, jednomu z vůbec nejslavnějších klubů planety. Zážitek na celý život! „Já byl paradoxně víc nervózní v tom Zlíně. S klukama z áčka jsem sice byl v přípravě, ale ještě je tolik neznám, navíc oni brání jinak než my v béčku, takže si mě trenér Bílek vzal stranou a vše mi vysvětlil,“ popsal Kronus svou ligovou premiéru, na níž šel už za rozhodnutého stavu 3:0 pro Viktorku.

S Barcelonou už prý dvacetiletý mladík takové pnutí necítil. Možná při příjezdu na stadion. „Fanoušci, focení, frmol, to na člověka trochu dýchne. Ale v zápase samotném jsem se soustředil jen na fotbal. Nějakými vtípky mi pomohl asistent Pavel Horváth, prý hlavně abych tam něco nepokazil a šel jsem na to,“ popisuje.

Hvězdy Barcy, které dost fandí, tolik nevnímal, ale některé přece. Hraje totiž na play stationu FIFU a s některými borci měl ve virtuálním světě skvělou zkušenost. Třeba se stejně starým Ansu Fatihem. „Pak je trochu zvláštní, že vedle sebe stojíme na hřišti. Ale na povídání to nebylo a na výměnu dresů rozhodně také ne. Pro mě je cennější ten plzeňský, bude mi připomínat start v Lize mistrů,“ vysvětluje, proč se po katalánském dresu nepídil.

Neprohráli jsme si to v závěru, zaostáváme v detailech, štve Plekance

Dnes je Adam Kronus ofenzivním záložníkem, za béčko Plzně dal v letošním ročníku ČFL stejně jako další kladenský odchovanec a nyní spoluhráč a velký kamarád Adam Vrba šest branek.

Nicméně původně Kronus chytal! To byl ještě malý kluk, kterému se ale později zalíbilo víc branky střílet. V žácích jich dal také 100 za sezonu a bylo jasné, že mu Kladno bude brzy těsné.

Kývl nakonec na přestup Plzni, kde se v B týmu letos sešli hned tři Kladeňáci – kromě Kronuse i zmíněný Adam Vrba a Tadeáš Pospíšil. „Já měl ve čtrnácti nabídku z Mladé Boleslavi, ale v poslední chvíli se ozvala také Plzeň a já chtěl tam. Byl tam už Adam Vrba, se kterým jsem kamarádili od malička, a musím říci, že to byla výborná volba. Plzeňský klub má skvělou úroveň, navíc se mi ohromně líbí celé město, jsem tady maximálně spokojen,“ říká.

Mimochodem Adam Vrba na debut v áčku netrpělivě čeká rovněž. Stejně jako Kronuse si ho před týdnem vytáhl Michal Bílek na lavičku A týmu, ovšem zatím ho do sestavy nezařadil. Také Vrba se však zřejmě brzy dočká. „Moc bych mu to přál. On mi tu Barcelonu taky přál, dokonce prý byl dojatý, když jsem šel na hřiště, to mi udělalo radost,“ děkuje opravdovému příteli Kronus.

Kladno v srdcích celého nyní plzeňského tria zůstalo, provází je i při angažmá ve Viktorce. Když se cvičí ve trojičkách, prší vtípky, že bude Kladno zase pohromadě. A když se přejde na čtyřky, pomalu se losuje, kdo ke Kladeňákům půjde. „Jsme banda, držíme spolu. Ale není to tak, že by bychom se stranili, naopak. V béčku se vytvořila parádní parta a je radost tam hrát,“ tvrdí.

Všichni její členové mají svoje sny, nicméně jen zlomek z nich se ve velkém fotbale chytí a ještě menší zlomek zůstane v kádru hrdého plzeňského mistra, který drtí i pražská S.

Adam Kronus věří, že se mu to povede. „Moje cíle jsou jasné, tohle je jenom začátek, jeden schod z mnoha. Musím makat dál, abych nespadl z hrušky, ale jsem přesvědčen, že trenéři v Plzni by mi to rychle vysvětlili. Hlavně musím zůstat zdráv a pak se třeba nějaké sny splní,“ dodal první Kladeňák v Lize mistrů.

Adam KronusZdroj: Jiří Nagy

